Cơ sở kinh doanh thua lỗ đóng cửa còn bị trộm dọn sạch đồ đạc

Ngày 19.5, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phan Văn Quyền (27 tuổi, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Quyền phát hiện gần đây nhiều cơ sở kinh doanh làm ăn thua lỗ, đóng cửa; trong thời gian chờ trả mặt bằng, chủ cơ sở còn để lại nhiều tài sản bên trong nhưng không người trông coi. Khoảng 11 giờ ngày 15.5, Quyền dùng băng keo dán sửa biển số xe máy từ 92E1-290.32 thành 92L1-230.32, rồi chạy xe qua nhiều tuyến đường ở P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ.

Quyền lợi dụng cơ sở không người trông coi để trộm cắp NGUYỄN TÚ

Phát hiện cơ sở kinh doanh của chị Đ.T.T (35 tuổi, ngụ thôn Nhị Dinh 2, xã Điện Phước, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) trên đường Nguyễn Đình Thi không người trông coi, Quyền đến mở cửa đi vào. Quyền lấy 1 cái bàn tại đây chở đến cửa hàng thu mua đồ cũ trên đường Nguyễn Khoa Chiêm bán được 250.000 đồng. Quyền quay lại cơ sở này trộm thêm 1 ghế sắt, bán lấy 70.000 đồng.

Sau đó, Quyền yêu cầu cửa hàng đồ cũ cho xe tải chạy theo Quyền để chở đồ. Cửa hàng cho tài xế P.N.S (30 tuổi, ngụ thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cùng một phụ xe đưa xe tải đi theo.

Tại cơ sở kinh doanh của chị T., Quyền ngang nhiên cho tài xế và phụ xe chuyển bàn ghế lên xe tải. Tổng cộng, Quyền bán 9 bàn, 108 ghế tại đây với giá gần 10 triệu đồng. Tiếp đó, Quyền tháo 1 quạt thông gió, 1 bồn rửa chén, bán được 300.000 đồng.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Cẩm Lệ xác định, Quyền còn gây ra 2 vụ trộm cắp khác với thủ đoạn tương tự. Vào tháng 4, Quyền nhiều lần đột nhập cơ sở kinh doanh trên đường Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, cho xe tải chở nhiều bộ bàn ghế, đem bán tại cửa hàng đồ cũ nói trên với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng.

Chiều 15.5, Quyền đột nhập cơ sở kinh doanh trên đường Trương Xuân Nam, Q.Ngũ Hành Sơn. Sau đó, Quyền cho xe tải đến chở 4 máy đếm tiền, 1 cửa nhôm, 1 máy điều hòa, bán được tổng cộng 5,3 triệu đồng.