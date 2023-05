'Tóm' tài xế xích lô chở du khách nước ngoài lòng vòng để 'chặt chém' ở Huế

Cụ thể, du khách Helen Glover đã đăng bài lên các nhóm du lịch với nội dung tiếng Anh, tạm dịch với tiêu đề: "Nếu bạn có dự định đi xe xích lô ở Huế - Hãy cẩn thận".



Trong bài, du khách kể lại: "Lái xe xích lô này và bạn của ông ấy đã lừa đảo và nói dối chúng tôi. Chúng tôi đã thuê đi xích lô trong 1 tiếng cho 2 người để đến Đại nội với giá 300.000 đồng. Họ đã dẫn chúng tôi đi khắp nơi nhưng không đến Đại nội và sau đó yêu cầu được trả 800.000 đồng. Mặc dù đã tranh cãi với họ rằng đó không phải là cái giá đưa ra, họ vẫn khăng khăng vào chiều hôm đó rằng họ phải thu tiền nước mà chúng tôi không sử dụng".

Bài đăng của du khách Tây thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Họ đã đổi lấy tờ 500.000 đồng và đưa lại chúng tôi 200.000 đồng và bảo chúng tôi vẫn còn nợ họ. Họ làm xấu du lịch Việt Nam và để lại ấn tượng không tốt đẹp về việc tin tưởng vào sự "chào hàng" của người khác. Tệ nhất là chúng tôi không vào được bên trong Hoàng thành mà sau đó phải bắt xe trung chuyển về lại khách sạn...", tài khoản này viết.

Sau vài giờ đăng tải, sự việc đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động "xấu xí" của tài xế lái xích lô, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế thân thiện.

Nhanh chóng bảo vệ du khách

Nắm được sự việc, ngành du lịch Thừa Thiên-Huế đã phối hợp cùng Công an TP.Huế khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ người lái xích lô này.

Đến chiều qua 17.5, lực lượng chức năng đã xác định tài xế xích lô trong câu chuyện là ông D.V.C (47 tuổi, trú tại P.An Đông, TP.Huế).

2 du khách nước ngoài vui mừng nhận lại số tiền bị xích lô "chặt chém" N.X

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào ngày 15.5. Lúc đó, ông C. thỏa thuận với ông bà Glover (quốc tịch Úc) chở bằng 2 xe xích lô từ đường Lê Lợi đến Đại nội Huế với giá 300.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi ông C. chở ông bà Glover đến Đại nội thì tiếp tục chở đi qua nhiều địa điểm khác và yêu cầu thanh toán 700.000 đồng.

Với việc làm trên, ông C. đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính hành vi "nài ép khách du lịch mua dịch vụ". Đồng thời, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao trả lại số tiền mà ông C. "chặt chém" cho ông bà Glover; yêu cầu ông C. xin lỗi 2 du khách nước ngoài.

Nhận lại tài sản, ông bà Glover bày tỏ niềm vui và rất hài lòng với cách làm của đơn vị chức năng Thừa Thiên-Huế. Ông bà tin tưởng rằng, môi trường du lịch Huế luôn được bảo vệ nghiêm ngặt và an toàn. Ngay sau đó, bà Glover cũng đã có bài đăng cảm ơn chính quyền Thừa Thiên-Huế về sự việc trên trang cá nhân.

Bà Glover cảm ơn Công an TP.Huế LÊ HOÀI NHÂN

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, ông C. là trường hợp cá biệt vi phạm, bởi ông không tham gia nghiệp đoàn xích lô nhưng vẫn mặc đồng phục của nghiệp đoàn để tạo uy tín. Việc làm của ông C. đã gây ảnh hưởng xấu hình ảnh xích lô Huế.

Trong thời gian tới, chính quyền TP.Huế sẽ tăng cường công tác quản lý giữ gìn hình ảnh đẹp, văn hóa môi trường du lịch cố đô.

Qua sự việc này, Công an TP.Huế khuyến nghị, khi du khách đến Huế gặp bất kỳ vấn gì về an ninh trật tự hoặc lợi ích hợp pháp cần bảo vệ thì liên hệ ngay cho lực lượng công an hoặc đường dây nóng của Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế để được hỗ trợ.