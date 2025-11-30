Có tập vở chưa dùng tới, hãy mang đến những điểm này

Trực tại quầy tiếp nhận đồ cứu trợ cho người dân vùng lũ ở Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, Huỳnh Thị Thúy Vy, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết những ngày qua, nơi đây nhận được rất nhiều tập vở trắng do người dân và sinh viên mang đến. "Có bạn sinh viên chỉ mang theo vài quyển vở, nhưng cũng có bạn mang đến cả mấy chồng tập trắng khiến mình rất xúc động", Vy nói.

Thúy Vy tiếp nhận được rất nhiều tập trắng do các bạn sinh viên gửi đến Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM ẢNH: AN VY

Theo Vy, đây là tấm lòng của người dân TP.HCM dành cho học sinh vùng lũ. Sau cơn lũ dữ, sách vở của các em bị cuốn trôi, việc tiếp tục đến trường gặp nhiều khó khăn nên nhiều người chọn gửi tặng tập vở trắng để các em có thể tiếp tục học tập. "Có bạn sinh viên còn kể đây là những quyển vở phần thưởng học sinh giỏi mà bạn ấy cất giữ rất lâu, nay mang hết đi tặng lại cho các bạn vùng lũ", Vy chia sẻ.

Trần Khải Hưng, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, mang đến nhiều tập vở cùng nón bảo hiểm, dụng cụ học tập, truyện tranh, đèn pin… để gửi tặng. "Có bao nhiêu mình gói ghém mang hết đến đây. Mình sẽ về nhà gom thêm đồ rồi quay lại gửi tiếp cho bà con vùng lũ", Hưng nói.

Bên cạnh tập vở, Hưng còn mang đến rất nhiều nhu yếu phẩm khác để tặng bà con ẢNH: AN VY

Cùng chung suy nghĩ, Tô Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng hiện nay học sinh vùng lũ thiếu thốn nhất vẫn là tập vở và dụng cụ học tập. Ngoài tập vở, Quỳnh còn đặt mua hơn 100 cây bút chì, gôm tẩy để mang đến Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM. "Đồ vừa được giao là mình xách qua luôn. Mình chỉ mong các em sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục con đường học tập", Quỳnh nói.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Xuân Hòa (TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tuyết Anh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), khiến nhiều người bất ngờ khi mang đến 10 bộ sách giáo khoa cũ và 100 cuốn tập trắng. Tuyết Anh cho biết số tập này là phần thưởng em nhận được từ những năm học THCS khi tham gia các cuộc thi. Em cất giữ rất cẩn thận và nay quyết định mang tặng lại cho các bạn học sinh vùng lũ.

Tuyết Anh (thứ 4 từ trái qua, cầm thư cảm ơn) cùng các bạn đến tặng tập trắng cho các bạn học sinh vùng lũ ẢNH: AN VY

Với 10 bộ sách giáo khoa, Tuyết Anh chia sẻ đây là sách em dùng từ khi học lớp 1, còn rất mới và ít ghi chú. "Tuy món quà không lớn, nhưng em mong có thể góp một phần nhỏ để tiếp thêm động lực cho các bạn đến trường", Tuyết Anh nói.

Tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, nhiều em nhỏ cũng háo hức mang tập vở đến tặng các bạn vùng lũ. Đặng Nguyên Kiệt, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thực hành ĐH Sài Gòn (TP.HCM), cho biết em lấy toàn bộ tập vở ở nhà để mang đi quyên góp.

Kiệt kể thêm em của mình hiện học lớp Chồi cũng tự giác mang sách, truyện của mình đi tặng các bạn khó khăn. Chiều về, hai anh em cùng nhau mang quà đến điểm tiếp nhận thay vì vui chơi như thường ngày. Chia sẻ này khiến nhiều người rất xúc động.

Kiệt và các em học sinh đến từ nhiều trường khác nhau mong rằng tập vở và dụng cụ học tập sẽ giúp các bạn học sinh có thêm động lực để học tập ẢNH: AN VY

Còn Nguyễn Ngọc Bảo Châu, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng (TP.HCM), cho biết các bạn trong đội trống kèn của trường đã cùng nhau góp được 100 cuốn tập trắng. Đây là những phần thưởng học sinh giỏi và quà khi tham gia các cuộc thi, phong trào của các em.

"Các phụ huynh còn gom góp thêm hơn 6 triệu đồng đưa tụi em mang đi ủng hộ. Tụi em và ba mẹ mong các bạn vùng lũ sớm vượt qua khó khăn", Châu chia sẻ.

Học sinh nô nức đến Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Xuân Hòa để tặng tập cho học sinh vùng lũ ẢNH: AN VY

Theo anh Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn P.Xuân Hòa (TP.HCM), hoạt động quyên góp tập vở xuất phát từ "mệnh lệnh của trái tim". Anh cho biết đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng, sách vở và áo trắng của học sinh bị cuốn trôi.

"TP.HCM đang trực tiếp hỗ trợ địa phương như Khánh Hòa, vì vậy việc tặng tập vở lúc này rất thiết thực. Riêng tại phường, chúng tôi cũng vận động thêm 2.000 áo trắng, cùng balo, áo trắng mới và dụng cụ học tập để gửi tặng các em", anh Bình nói và cho biết số tập vở, đồ dùng sẽ gửi trực tiếp cho 2 trường là Trường THPT Hà Huy Tập (P.Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Anh Bình cho biết thêm nếu người dân muốn gửi tập vở trắng, có thể đến Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Xuân Hòa (99A Trần Quốc Thảo, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Trường THPT Marie Curie hoặc Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Tập trắng tặng học sinh vùng lũ được tiếp nhận tại một điểm tập kết khác tại P.Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: AN VY

Còn anh Nguyễn Văn Ân, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, cho biết đơn vị đã tiếp nhận số lượng rất lớn tập vở và đang sắp xếp chuyến xe gần nhất để chuyển ra Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) hỗ trợ học sinh vùng lũ.

Theo anh Ân, người dân có thể mang tập vở và dụng cụ học tập đến hai cơ sở của Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tại 643 Điện Biên Phủ (P.Bàn Cờ) hoặc Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, sau ba ngày tiếp nhận, đơn vị này đã nhận được 23.661 cuốn tập cùng hơn 6.000 bút viết và nhiều dụng cụ học tập khác. Người dân có thể đến trực tiếp trung tâm để tiếp tục đóng góp.

Anh Ngô Tấn Huỳnh, ngụ B5 Cư Xá Phú Lâm B (TP.HCM), cũng đang tiếp nhận tập vở để gửi tặng các em vùng lũ. Người dân có tập vở chưa dùng tới, có thể mang đến địa điểm này.