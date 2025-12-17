Có thể sớm dùng iPhone làm chìa khóa xe Toyota

Mặc dù Apple chưa chính thức công bố, nhưng các dấu hiệu từ hệ thống máy chủ của công ty cho thấy một số dòng xe Toyota có thể sớm hỗ trợ CarKey. Nếu điều đó xảy ra, người dùng có thể mở khóa và khởi động xe chỉ bằng iPhone hoặc Apple Watch.

Chủ nhân xe Toyota có thể sớm dùng iPhone thay cho chìa khóa truyền thống ẢNH: K. VĂN

Tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2025, Apple thông báo 13 nhà sản xuất ô tô mới, bao gồm Audi, Acura, Porsche, Cadillac, Chevrolet, Rivian và Lucid, sẽ tham gia vào hệ sinh thái CarKey.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2022, CarKey là tính năng cho phép người dùng lưu trữ chìa khóa xe kỹ thuật số trong ứng dụng Wallet và sử dụng công nghệ NFC để giao tiếp với xe. Người dùng chỉ cần chạm iPhone hoặc Apple Watch vào tay nắm cửa để mở khóa. Tính năng này cũng cho phép xác thực nhanh chóng qua Face ID hoặc Chế độ Express của Apple.

Sự thuận tiện cho người dùng xe Toyota

Mặc dù Toyota đã có tính năng Remote Connect cho phép mở khóa xe bằng smartphone, nhưng CarKey hứa hẹn sẽ mang lại sự tích hợp tốt hơn trong hệ sinh thái Apple. Điều này có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho người lái xe Toyota, đặc biệt là những ai đã quen thuộc với các sản phẩm của Apple.

Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe Toyota sẽ có tính năng này ngay lập tức. Dự kiến, tính năng sẽ được triển khai trước tiên trên các mẫu xe mới hơn. Hiện chưa rõ công ty có đưa khả năng hỗ trợ CarKey đến các mẫu xe đã ra mắt hay không.

Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô tham gia hỗ trợ CarKey, việc sử dụng iPhone làm chìa khóa xe có thể trở thành xu hướng phổ biến, tạo sự tiện lợi cho người dùng thay vì phải dựa vào chìa khóa truyền thống. Đây chính là một bước nâng cấp đáng kể so với chìa khóa truyền thống.