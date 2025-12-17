Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Có thể sớm dùng iPhone làm chìa khóa xe Toyota

Kiến Văn
Kiến Văn
17/12/2025 08:46 GMT+7

Tính năng CarKey của Apple đang dần được mở rộng sang nhiều loại xe, với Toyota có thể trở thành hãng xe mới nhất tích hợp tính năng này.

Mặc dù Apple chưa chính thức công bố, nhưng các dấu hiệu từ hệ thống máy chủ của công ty cho thấy một số dòng xe Toyota có thể sớm hỗ trợ CarKey. Nếu điều đó xảy ra, người dùng có thể mở khóa và khởi động xe chỉ bằng iPhone hoặc Apple Watch.

Người dùng có thể sớm dùng iPhone làm chìa khóa xe Toyota - Ảnh 1.

Chủ nhân xe Toyota có thể sớm dùng iPhone thay cho chìa khóa truyền thống

ẢNH: K. VĂN

Tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2025, Apple thông báo 13 nhà sản xuất ô tô mới, bao gồm Audi, Acura, Porsche, Cadillac, Chevrolet, Rivian và Lucid, sẽ tham gia vào hệ sinh thái CarKey.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2022, CarKey là tính năng cho phép người dùng lưu trữ chìa khóa xe kỹ thuật số trong ứng dụng Wallet và sử dụng công nghệ NFC để giao tiếp với xe. Người dùng chỉ cần chạm iPhone hoặc Apple Watch vào tay nắm cửa để mở khóa. Tính năng này cũng cho phép xác thực nhanh chóng qua Face ID hoặc Chế độ Express của Apple.

Sự thuận tiện cho người dùng xe Toyota

Mặc dù Toyota đã có tính năng Remote Connect cho phép mở khóa xe bằng smartphone, nhưng CarKey hứa hẹn sẽ mang lại sự tích hợp tốt hơn trong hệ sinh thái Apple. Điều này có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho người lái xe Toyota, đặc biệt là những ai đã quen thuộc với các sản phẩm của Apple.

Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe Toyota sẽ có tính năng này ngay lập tức. Dự kiến, tính năng sẽ được triển khai trước tiên trên các mẫu xe mới hơn. Hiện chưa rõ công ty có đưa khả năng hỗ trợ CarKey đến các mẫu xe đã ra mắt hay không.

Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô tham gia hỗ trợ CarKey, việc sử dụng iPhone làm chìa khóa xe có thể trở thành xu hướng phổ biến, tạo sự tiện lợi cho người dùng thay vì phải dựa vào chìa khóa truyền thống. Đây chính là một bước nâng cấp đáng kể so với chìa khóa truyền thống.

Tin liên quan

Xe BMW và Toyota có thể khiến iPhone 15 gặp sự cố

Xe BMW và Toyota có thể khiến iPhone 15 gặp sự cố

Apple đã chính thức thừa nhận sự cố sạc không dây của xe BMW ảnh hưởng đến dòng iPhone 15 và hứa sẽ đưa ra bản sửa lỗi vào cuối năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Toyota CarKey chìa khóa xe Iphone Apple Watch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận