Công nghệ Tin tức công nghệ

Có thể thanh toán bằng MoMo trên đồng hồ Garmin

Khương Nha
Khương Nha
24/01/2026 10:18 GMT+7

Ví điện tử MoMo và Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán một chạm, đưa smartwatch từ thiết bị theo dõi thể chất thành phương tiện thanh toán thông minh, hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong những năm gần đây, thanh toán số tại Việt Nam đang bứt tốc mạnh mẽ, trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng giao dịch trực tuyến đã vượt mức của cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12 tỉ lượt, duy trì đà tăng trưởng 30 - 40% mỗi năm. Những con số này cho thấy phương thức giao dịch một chạm dần trở thành thói quen phổ biến của người dùng.

Khi nhu cầu về tốc độ và sự liền mạch trong mọi hoạt động được ưu tiên, việc đưa thanh toán lên thiết bị đeo thông minh trở thành bước tiến tất yếu của công nghệ tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, Garmin - thương hiệu đồng hồ thông minh đến từ Mỹ - vừa thông báo tích hợp thêm ví điện tử MoMo vào phương thức thanh toán, phục vụ người dùng Việt Nam. 

Người dùng Việt Nam đã có thể thanh toán bằng MoMo trên đồng hồ Garmin - Ảnh 1.

Người dùng tại Việt Nam đã có thể dùng ví điện tử MoMo để thanh toán hoặc nhận tiền

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn, cho phép người dùng thanh toán một chạm một cách an toàn và tiện lợi. Việc đa dạng phương thức chi trả giúp trải nghiệm thanh toán trên smartwatch ngày càng hoàn thiện hơn. 

Với MoMo, đây là bước đi mang tính dài hạn nhằm đưa hệ sinh thái thanh toán số hiện diện sâu hơn trong các thiết bị công nghệ cá nhân. Qua đó, MoMo hướng đến việc phục vụ tốt hơn nhóm người dùng sử dụng thiết bị đeo cao cấp, có mức độ gắn kết cao với công nghệ. "Thông qua hợp tác, MoMo mong muốn góp phần đưa trải nghiệm thanh toán không tiền mặt trở nên liền mạch hơn trong các hoạt động thường nhật của người dùng, đồng thời gia tăng giá trị kết nối cho các đối tác kinh doanh trong hệ sinh thái số", ông Đỗ Khắc Cường, Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Khối Kinh doanh Thanh toán, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ. 

Trong khi đó, Garmin cũng cho thấy chiến lược dài hạn tại Việt Nam, mở rộng vai trò của đồng hồ thông minh, từ thiết bị theo dõi và huấn luyện thể chất trở thành nền tảng công nghệ đa năng gắn bó chặt chẽ với đời sống.

