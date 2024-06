Ngoài vai trò diễn viên, Cổ Thiên Lạc còn là nhà sản xuất có tiếng. Thông qua công ty riêng, nghệ sĩ kỳ cựu tham gia sản xuất nhiều dự án lớn tại Hồng Kông cũng như quốc tế, trong đó phải kể đến: The Mitchells vs. the Machines (2021), Vivo (2021), The Garfield Movie (2024)…