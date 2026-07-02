Cố tình sử dụng SIM không chính chủ sẽ bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng

Xử phạt theo số lượng SIM không chính chủ

Chế tài được quy định cụ thể tại Điều 34 Nghị định 174 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Khung phạt tiền được áp dụng lũy tiến dựa trên quy mô số lượng SIM không chính chủ vi phạm của người sử dụng thuê bao.

Đối với hành vi sử dụng giấy tờ có thông tin không chính xác, sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ chứng nhận pháp nhân của người khác, tổ chức khác để giao kết hợp đồng, mức phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng sẽ áp dụng trên mỗi số thuê bao vi phạm (nếu quy mô từ 1 đến 10 số).

Việc sử dụng SIM không chính chủ sẽ gây ra nhiều phiền phức cho người dùng Ảnh: Chụp màn hình London Cheapo

Mức phạt sẽ tăng lên từ 5 đến 10 triệu đồng nếu số lượng vi phạm rơi vào khoảng 11 đến 200 thuê bao. Trường hợp vi phạm từ 201 đến 500 thuê bao, mức phạt dao động từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với quy mô vi phạm nghiêm trọng từ 501 thuê bao trở lên, chế tài xử phạt sẽ ở mức 30 đến 50 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi không cập nhật thay đổi giấy tờ tùy thân, không đính chính khi phát hiện thông tin thuê bao sai lệch hoặc không thông báo cho nhà mạng để chấm dứt hợp đồng, cấp lại khi làm mất SIM. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp viễn thông vi phạm quy định về lưu giữ, giao kết hợp đồng và sử dụng thông tin thuê bao có thể bị phạt tới 200 triệu đồng, đi kèm hình thức phạt bổ sung là đình chỉ phát triển thuê bao mới từ 1 đến 7 tháng.

Làm rõ trách nhiệm người đứng tên SIM

Các quy định mới nhằm siết chặt trách nhiệm pháp lý của cả người đăng ký thuê bao lẫn nhà mạng, trực tiếp nhắm vào các trường hợp cố tình cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân để đăng ký hộ hoặc mua bán SIM kích hoạt sẵn không sang tên. Đây được xác định là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến vấn nạn SIM rác tồn tại kéo dài nhiều năm qua.

8 triệu thuê bao VinaPhone, Viettel có nguy cơ bị khóa SIM

Cơ quan quản lý lưu ý, người đứng tên trên giấy tờ đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới nếu số thuê bao đó bị khai thác cho các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc nằm trong danh sách SIM kích hoạt sẵn tại những điểm kinh doanh sai phạm. Người đang sử dụng SIM chưa chính chủ nhưng chủ động đến các điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật, đính chính lại thông tin sẽ không bị xử lý.

Để hỗ trợ người dân chủ động kiểm soát bảo mật thông tin, cơ quan chức năng đã tích hợp tính năng tra cứu toàn bộ danh sách số điện thoại đứng tên cá nhân ngay trên ứng dụng VNeID. Việc rà soát này giúp người dùng kịp thời phát hiện và yêu cầu nhà mạng hủy bỏ những số thuê bao không còn quyền kiểm soát.

Số liệu từ đợt tổng rà soát thuê bao toàn quốc ghi nhận có hơn 93 triệu số điện thoại đã hoàn tất xác nhận chính chủ qua VNeID, trong khi hơn 2 triệu số được xác định không chính chủ. Nhóm 18 triệu số điện thoại chưa thực hiện xác nhận trạng thái sử dụng cũng đã bị các nhà mạng tiến hành khóa chiều gọi đi, bắt buộc phải thực hiện quy trình xác thực lại thông tin để tránh nguy cơ bị thu hồi và chấm dứt hợp đồng theo luật định.