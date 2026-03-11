Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Có tới 150 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran?
Video Thế giới

Có tới 150 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
11/03/2026 17:02 GMT+7

Hai nguồn tin cho biết có tới 150 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc chiến kéo dài 10 ngày với Iran. Trước khi Reuters công bố con số này, Lầu Năm Góc chỉ tiết lộ 8 binh sĩ Mỹ bị thương nặng.

Cho đến nay, Mỹ báo cáo đã có 7 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran.

Khi số liệu chính thức về thương vong vẫn còn hạn chế, các nguồn tin của Reuters cho biết có tới 150 binh sĩ Mỹ đã bị thương, dù theo tiết lộ của Lầu Năm Góc là chỉ có 8 người.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau báo cáo của Reuters, họ cho biết khoảng 140 người đã bị thương, chủ yếu là các vết thương nhẹ.

Có tới 150 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran? - Ảnh 1.

Phó Tổng thống JD Vance (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth chào trang trọng trong buổi lễ chuyển giao hài cốt của binh sĩ Mỹ đã hy sinh tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út đến Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware (Mỹ), ngày 9.3.2026

ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết nhóm binh sĩ này đang được chăm sóc ở mức độ cao nhất. Ông nói thêm rằng 108 binh sĩ bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ.

Reuters không thể xác định bản chất và mức độ nghiêm trọng của các vết thương.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28.2.

Video do nhân chứng công bố hôm 6.3 cho thấy lửa và khói bốc lên gần căn cứ không quân Ali Al-Salem của Kuwait, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.

Tin liên quan

84 trẻ em thiệt mạng ở Lebanon vì Israel oanh tạc

84 trẻ em thiệt mạng ở Lebanon vì Israel oanh tạc

Trong khi Israel không có dấu hiệu giảm bớt các cuộc oanh tạc vào Lebanon, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo gần 700.000 người đã phải di tản. Ít nhất 84 trẻ em cũng đã thiệt mạng, chiếm khoảng 1/5 số người chết khi Israel nhắm mục tiêu vào những khu vực mà họ cho là thuộc về Hezbollah, đặc biệt là các khu vực đô thị đông dân cư.

Vệ binh Cách mạng Iran nói tự quyết định thời điểm ngừng chiến

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran Căn cứ quân sự binh sĩ binh sĩ mỹ Lầu năm góc xung đột với Iran Trung Đông Kuwait trả đũa lực lượng Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận