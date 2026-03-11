Có tới 150 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran?

Cho đến nay, Mỹ báo cáo đã có 7 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran.

Khi số liệu chính thức về thương vong vẫn còn hạn chế, các nguồn tin của Reuters cho biết có tới 150 binh sĩ Mỹ đã bị thương, dù theo tiết lộ của Lầu Năm Góc là chỉ có 8 người.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau báo cáo của Reuters, họ cho biết khoảng 140 người đã bị thương, chủ yếu là các vết thương nhẹ.

Phó Tổng thống JD Vance (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth chào trang trọng trong buổi lễ chuyển giao hài cốt của binh sĩ Mỹ đã hy sinh tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út đến Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware (Mỹ), ngày 9.3.2026

ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết nhóm binh sĩ này đang được chăm sóc ở mức độ cao nhất. Ông nói thêm rằng 108 binh sĩ bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ.

Reuters không thể xác định bản chất và mức độ nghiêm trọng của các vết thương.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28.2.

Video do nhân chứng công bố hôm 6.3 cho thấy lửa và khói bốc lên gần căn cứ không quân Ali Al-Salem của Kuwait, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.