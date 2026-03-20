Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng

Ngày 20.3, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Khả Phiêu - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa".



Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ẢNH: NGỌC THẮNG

Với gần 30 tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, thân nhân của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, trong đó có 10 tham luận được trình bày tại hội thảo, khẳng định truyền thống gia đình, quê hương Thanh Hóa là những nhân tố quan trọng bồi đắp, hình thành nhân cách và lý tưởng cao đẹp trọn đời vì nước, vì dân của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Các tham luận đã tập trung làm rõ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trên những chặng đường cách mạng, gắn liền với các cuộc kháng chiến trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc. Những công lao, cống hiến to lớn của ông không chỉ trên chiến trường, mà còn khắc họa đậm nét trong trận tuyến xây dựng, phát triển đất nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, các tham luận còn tập trung làm rõ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong thực hiện tư tưởng "giúp bạn là tự giúp mình", thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước chùa Tháp; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tặng sách tư liệu cho ban tổ chức hội thảo để phục vụ công tác nghiên cứu.

ẢNH: QUỐC HƯƠNG



Trong quá trình hoạt động thực tiễn đúc kết thành lý luận, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã để lại những tác phẩm có giá trị, trong đó tiêu biểu là những tác phẩm nghiên cứu sâu sắc và toàn diện về công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; đặc biệt là những tác phẩm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hội thảo thống nhất khẳng định, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một tấm gương đạo đức của người cộng sản, đã vượt qua thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Cả cuộc đời nỗ lực, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ông là nhà lãnh đạo mẫu mực về học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", người cán bộ lãnh đạo kiên trung mẫu mực, nêu gương tận trung với Đảng, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đặc biệt, trên cương vị Tổng Bí thư khóa VIII, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban Chấp hành T.Ư Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, dù ở bất kỳ cương vị nào, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn dành tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh nhà; là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa học tập, noi theo.