Ông Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư trao quyết định cho ông Lê Minh Trí và ông Đoàn Minh Huấn (phải) ẢNH: TTXVN

Ông Huấn kiêm nhiệm Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tổng Bí thư cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Trí kiêm nhiệm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Đoàn Minh Huấn, sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh; học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ; cao cấp lý luận chính trị. Ông được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có 10 năm làm giảng viên, sau đó từng giữ các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Phó tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 6.2025, ông được Bộ Chính trị phân công, điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.







