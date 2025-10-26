Có trường ĐH xếp ca học tối đến sau 22 giờ, vì sao?

Sinh viên chính quy Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) có giờ học trong buổi sáng và chiều ảnh: nhật thịnh

Giờ học chia làm nhiều ca từ sáng đến tối

Hiện nay, các trường ĐH thường bố trí thời gian học một ngày theo 3 buổi, gồm 4-5 ca. Trong đó, buổi tối nhiều trường có thời gian bắt đầu và kết thúc không giống nhau.

Chẳng hạn, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) quy định một ngày học gồm 2 ca sáng và chiều. Ngoài ra, giờ vào học buổi tối từ 17 giờ 45 đến 20 giờ 45.

Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM bắt đầu ngày học lúc 7 giờ sáng. Buổi tối dành cho tiết học từ 11 đến 14 và kết thúc lúc 21 giờ 40.

Trường ĐH Công thương TP.HCM hiện đang áp dụng 4 ca học trong ngày từ 7 giờ đến 17 giờ 25, buổi tối từ 18 đến 21 giờ 45. Theo lịch điều chỉnh dự kiến đưa ra lấy ý kiến sinh viên, tiết đầu tiên buổi sáng điều chỉnh sớm hơn 30 phút vào lúc 6 giờ 30 và ca tối cũng dự kiến kết thúc sớm hơn 45 phút, vào lúc 21 giờ.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải cũng quy định giờ lên lớp theo 3 buổi. Tiết 1 buổi sáng từ 6 giờ 45, buổi chiều tiết cuối kết thúc lúc 18 giờ 10. Buổi tối gồm 3 tiết từ 18 giờ 20 đến 21 giờ.

Ngoài các ca sáng và chiều, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng xếp ca học tối từ 18 giờ đến 21 giờ 30.

Khung giờ học Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM gồm 5 ca với 15 tiết, trong đó ca cuối cùng trong ngày diễn ra vào buổi tối từ 18 giờ 15 và kết thúc lúc 20 giờ 30.

Một ngày học tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gồm 5 ca từ sáng đến tối. Ca 1 buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 45, ca 4 buổi chiều kết thúc lúc 17 giờ 20. Buổi tối dành cho ca 5 gồm 3 tiết, kéo dài từ 18 giờ đến 20 giờ 15.

Trường ĐH Văn Lang cũng có 5 ca học gồm buổi sáng, chiều và tối. Thời khóa biểu của sinh viên sẽ dựa theo khung thời gian này, bắt đầu tiết 1 lúc 7 giờ sáng và kết thúc tiết 16 trong ngày lúc 21 giờ 10.

Khung thời gian học một ngày của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) được bắt đầu lúc 6 giờ sáng và buổi tối kết thúc lúc 22 giờ 10. Tuy nhiên, trường không xếp lớp thường xuyên đối với tiết 1 (6 giờ-6 giờ 45) và tiết 17 (21 giờ 20-22 giờ 10), các tiết học này để dự phòng cho những trường hợp đặc biệt.

Khung giờ học của nhiều trường ĐH đều có ca học tối ảnh: H.A

Ca học buổi tối được sử dụng cho sinh viên nào?

Mục đích của ca học buổi tối cũng không giống nhau tùy trường. Trong đó, hầu hết các trường ĐH cho biết ca tối không sử dụng cho sinh viên hệ chính quy.

Chẳng hạn, ca học buổi tối Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dành cho các lớp liên thông hệ vừa làm vừa học, chương trình đào tạo thạc sĩ, một số lớp của trung tâm ngoại ngữ và tin học.

Sinh viên hệ chính quy Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng kết thúc lịch học vào 17 giờ 30, buổi tối dành cho các lớp của trung tâm dịch vụ và hệ vừa làm vừa học.

Ca học buổi tối tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng dành cho sinh viên không chính quy.

Tương tự, sinh viên chính quy Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng kết thúc ngày học vào 16 giờ 30 (với học phần 3 tín chỉ) và 17 giờ 45 (với một số ít học phần 2 tín chỉ).

Trong khi đó, một số trường vẫn mở lớp vào buổi tối cho sinh viên hệ chính quy có nhu cầu đăng ký học, như: Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)…

Theo đại diện một trường ĐH, với cách thức đào tạo tín chỉ hiện nay, các trường ĐH mở các lớp học phần theo nhiều khung thời gian khác nhau. Sinh viên có quyền đăng ký học phần theo khung thời gian phù hợp với nhu cầu, kể cả ca học buổi tối.