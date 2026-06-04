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Giới trẻ

Có trường ở Cà Mau 60% trẻ chưa biết bơi

Gia Bách
Gia Bách
04/06/2026 08:00 GMT+7

Tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, nhiều học sinh kiến nghị về phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật và chính sách phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Ngày 3.6, tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em năm 2026 với chủ đề "Kết nối yêu thương - Đồng hành cùng trẻ em trong kỷ nguyên số".

Tại chương trình, các em học sinh đề cập nhiều vấn đề thiết thực như phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, xây dựng sân chơi dịp hè, kiểm soát thực phẩm không an toàn, thuốc lá điện tử và đồ chơi nguy hiểm quanh trường học.

Trẻ em Cà Mau mong có hồ bơi miễn phí và môi trường học an toàn - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau gặp gỡ, đối thoại với trẻ em nhằm lắng nghe những kiến nghị về học tập, vui chơi và môi trường sống

ẢNH: G.B

Em Lê Hoàng Long, học sinh lớp 8A6, Trường THCS Nguyễn Thiện Thành, cho biết khoảng 60% học sinh của trường chưa biết bơi. Từ thực tế nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu tại địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, em kiến nghị mở thêm các lớp dạy bơi miễn phí, tăng cường hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và đầu tư hồ bơi trong trường học.

Đáng chú ý, em Huỳnh Lê Vi, học sinh Trường giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, mong muốn có thêm các lớp dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp phù hợp với sức khỏe và khả năng của trẻ em khuyết tật để các em có cơ hội tự lập trong tương lai.

Trẻ em Cà Mau mong có hồ bơi miễn phí và môi trường học an toàn - Ảnh 2.

Em Huỳnh Lê Vi, học sinh Trường giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, mong muốn có thêm các lớp dạy nghề, hướng nghiệp phù hợp cho trẻ em khuyết tật

ẢNH: G.B

Quan tâm đến thể thao học đường, em Lê Bảo Trân, học sinh Trường THCS Vĩnh Lộc, đề nghị có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu sau các kỳ hội thao và có chế độ khen thưởng phù hợp.

Trong khi đó, Vũ Duy Nam Phương, học sinh lớp 4B, Trường tiểu học Tân Hưng, mong muốn có thêm giải pháp giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống, ứng xử văn minh nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Tiếp thu ý kiến của trẻ em, ông Đặng Trí Thủ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cho biết ngành sẽ phối hợp rà soát quỹ đất, công trình công cộng để nghiên cứu cải tạo thành sân chơi cho trẻ em; đồng thời kiến nghị chủ trương mỗi xã, phường có ít nhất một hồ bơi phục vụ học bơi và phòng chống đuối nước. 

Đối với thuốc lá điện tử, đồ chơi nguy hiểm và bạo lực học đường, ngành giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với gia đình, lực lượng chức năng để kiểm soát, ngăn chặn và xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh.

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