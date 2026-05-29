Thực phẩm bẩn khiến học sinh TP.HCM lên tiếng, đề xuất 'tem đổi màu' gây bất ngờ

Với sự hồn nhiên nhưng vô cùng tâm huyết, những tâm tư, nguyện vọng của các em thiếu nhi đã khiến lãnh đạo TP.HCM phải xúc động và bất ngờ.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, sáng 29.5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình "Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi" với chủ đề "Thiếu nhi thành phố Bác vững bước tiến vào kỷ nguyên mới", để lắng nghe những suy nghĩ, đề xuất, nguyện vọng của các em, đồng thời gửi gắm những mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo thành phố đối với các em để trở thành những con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những công dân toàn cầu.

Tham dự chương trình, có: ông Võ Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM… cùng đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể và hơn 150 thiếu nhi đại diện cho gần 3 triệu trẻ em TP.HCM.

Cậu học trò lớp 9 nói về "ngã rẽ vàng" để học sinh đi đúng hướng

Không chỉ các câu chuyện về học hành, phát triển thể chất, sức khỏe tinh thần, mà những vấn đề "nóng" trong đời sống xã hội được các em rất quan tâm và gửi gắm những kiến nghị, đề xuất giải pháp.

Mang đến kiến nghị về bảo tồn bản sắc di sản dân tộc trong lòng đô thị, Hoàng Minh Phước, lớp 9D2, Trường Việt Anh 3, P.Thủ Dầu Một, tâm huyết gửi gắm: "Con mong muốn thành phố hãy đầu tư vào những không gian văn hóa mở, nơi di sản trở thành nguồn dinh dưỡng tinh thần, giúp chúng con lớn lên với một định danh rõ ràng: là những công dân toàn cầu mang trong mình dòng máu và niềm tự hào của một thành phố có chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng biệt".

Theo Minh Phước, khi mỗi học sinh thấu hiểu được cội nguồn của mình, các bạn sẽ không bị hòa tan giữa làn sóng toàn cầu hóa, mà sẽ trở thành những đại diện tự hào nhất của một thành phố thông minh nhưng vẫn vẹn nguyên ký ức.

Điều đặc biệt, Minh Phước bày tỏ những tâm tư về thực trạng "thanh niên 3 không". Dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý I.2026, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên thuộc nhóm "3 không" (không học tập, không làm việc, không tham gia đào tạo) chiếm 11,5% tổng số thanh niên, cậu học sinh lớp 9 cho rằng điều này có tác động rất tiêu cực đến nền kinh tế nước ta nói chung và ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của thành phố nói riêng.

Không khí chương trình diễn ra rất vui vẻ, cởi mở ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đồng thời, Phước đề xuất các kiến nghị nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực tương lai. Theo Phước, các trường học cần có lộ trình hướng nghiệp sớm hơn, ngay từ lớp 7, 8, xem đây là "ngã rẽ vàng" để học sinh định vị bản thân và chọn đúng hướng: vừa học nghề vừa học văn hóa khi kết thúc bậc THCS; hoặc chọn đúng tổ hợp môn học phù hợp với sở trường, thay vì để đến lớp 12 mới tư vấn.

"Con kiến nghị chính quyền đóng vai trò cầu nối kết nối nhà trường – doanh nghiệp, đẩy mạnh chính sách ưu đãi thuế và mô hình "học kỳ doanh nghiệp" để khoảng cách giữa học thuật và thực tiễn gần hơn. Đồng thời, biến mỗi đơn vị sản xuất thành một trường học thực hành để cùng tham gia giải quyết vấn đề việc làm trong thanh niên", Phước đề xuất và bày tỏ: "Con tin rằng với sự đồng hành sát sao này, thế hệ trẻ sẽ không còn mông lung mà vững vàng hơn trở thành nguồn nhân lực kế thừa bản lĩnh cho sự nghiệp phát triển của thành phố".

Tại chương trình, các em háo hức, mong chờ và thậm chí "tranh" nhau để được đặt câu hỏi ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Tem đổi màu thông minh" ngăn chặn thực phẩm bẩn

Ngô Thị Khánh Vân, lớp 8/7, Trường THCS Vĩnh Lộc A, lại rất quan tâm đến vấn đề thực phẩm bẩn hiện nay. Tại chương trình, Khánh Vân cho rằng để giải quyết vấn đề thực phẩm bẩn, thành phố có thể áp dụng giải pháp "Tem đổi màu thông minh" hoạt động dựa trên cơ chế cảm biến sinh học và cảm biến nhiệt độ. Bên trong tem có chứa các chất phản ứng an toàn với khí và vi khuẩn sinh ra khi thực phẩm bắt đầu hư hỏng.

Cô học sinh lớp 8 nêu ví dụ khi thịt hoặc hải sản để quá lâu, chúng sẽ tạo ra các khí như amoniac hoặc sulfur. Lúc đó, lớp cảm biến trên tem sẽ phản ứng hóa học và đổi màu từ xanh sang vàng hoặc đỏ để cảnh báo thực phẩm không còn an toàn. Người mua chỉ cần quan sát màu sắc trên tem là có thể nhận biết mức độ an toàn của sản phẩm mà không cần dùng máy móc kiểm tra phức tạp.

150 thiếu nhi đại diện cho gần 3 triệu trẻ em TP.HCM tham dự chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Giải pháp này thực tế vì tem có thể dán trực tiếp lên hộp sữa, thịt, cá, thức ăn chế biến sẵn hoặc suất ăn học đường. Nhờ đó, người dân, phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng phát hiện thực phẩm không an toàn trước khi sử dụng, góp phần hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm", Khánh Vân tâm huyết chia sẻ.

Ngoài quan tâm về vấn đề thực phẩm bẩn, cô học sinh lớp 8 còn đặt nhiều tâm tư vào tình trạng quá tải bệnh viện hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, Khánh Vân đề xuất thành phố có thể xây dựng hệ thống "buồng khám thông minh tự động" đặt tại khu dân cư và trung tâm thương mại. Người dân chỉ cần vào buồng, đo nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim bằng thiết bị cảm biến; sau đó AI sẽ phân tích triệu chứng ban đầu và kết nối trực tiếp với bác sĩ online nếu cần thiết. Những trường hợp nhẹ sẽ được hướng dẫn điều trị cơ bản hoặc đặt lịch khám phù hợp để tránh tập trung quá đông tại bệnh viện.

Ngoài ra, theo Khánh Vân hệ thống còn có thể cảnh báo sớm khu vực đang bùng phát dịch bệnh dựa trên số lượng người có triệu chứng giống nhau. Đây là giải pháp thực tế vì giúp giảm tải cho bệnh viện lớn và giúp người dân tiếp cận chăm sóc sức khỏe nhanh hơn.

Lê Huỳnh Trâm, lớp 8I4, Trường THCS Hoa Lư, P.Tăng Nhơn Phú, thì cho rằng hiện nay, nhiều trường học đã bắt đầu triển khai "Thư viện số", giúp học sinh tra cứu sách và tài liệu thuận tiện hơn. Từ mô hình "Thư viện số" này, Trâm có ý tưởng tích hợp thêm nhiều ứng dụng hơn nữa vào ứng dụng Công dân số TP.HCM.

"Con mong muốn thư viện số này có những chuyên mục để học sinh chia sẻ ý tưởng về bảo vệ môi trường, phân loại rác, giảm nhựa và cải tạo kênh rạch xanh – sạch – đẹp; không xả rác xuống cống, chia sẻ sáng kiến chống ngập và bảo vệ môi trường sống; học kỹ năng tham gia giao thông văn minh, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhận biết nguy cơ và lan tỏa lối sống lành mạnh trong học đường", Trâm bày tỏ.

Tâm huyết về các ứng dụng số

Mang những tâm tư từ đặc khu Côn Đảo, Đỗ Ngọc Hà Phương, lớp 8E, Trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết sau khi đặc khu Côn Đảo sáp nhập, học sinh nơi đây đã nhận được nhiều sự quan tâm từ lãnh đạo thành phố thông qua các hoạt động giáo dục và tạo điều kiện kết nối với đất liền. Đây là điều được nhiều học sinh và phụ huynh tại Côn Đảo cảm kích. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, học sinh Côn Đảo vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế trong việc tiếp cận cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển kỹ năng.

Cũng theo Hà Phương, hiện nay, toàn đặc khu chỉ có một trường THCS duy nhất nên môi trường giao lưu học tập chưa thật sự đa dạng. Học sinh còn ít cơ hội được tham gia các sân chơi học thuật lớn hay các hoạt động giao lưu trực tiếp với học sinh tại trung tâm thành phố.

Ngoài ra, việc di chuyển giữa Côn Đảo và đất liền còn gặp nhiều trở ngại do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, lịch tàu hoặc chi phí chuyến bay. Bên cạnh những khó khăn về khoảng cách địa lý, trong thời đại số hiện nay, nhiều học sinh tiếp cận mạng xã hội khá sớm nhưng lại chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn…

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình cùng các em thiếu nhi tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chỉ ra thực trạng, Hà Phương gửi đến những đề xuất: "Em mong muốn lãnh đạo thành phố nghiên cứu xây dựng một ứng dụng hoặc trang web mang tên "Digiwave – Làn sóng số" dành riêng cho học sinh tại các khu vực vùng sâu vùng xa nói chung và Côn Đảo nói riêng nhằm tăng cường kết nối học tập giữa học sinh nơi đây với học sinh và giáo viên tại trung tâm thành phố.

Cũng quan tâm về các ứng dụng số, Nguyễn Ngọc Bảo An, lớp 6/1, Trường THCS Thông Tây Hội, P.Thông Tây Hội, đề xuất ý tưởng "Trợ lý số cho trẻ em".

Theo An, đây là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo được thiết kế riêng cho trẻ em, giống như một người bạn công nghệ đồng hành vừa thông minh, vừa thân thiện. Giúp trẻ em học tập bằng cách giải thích bài khó như gia sư, nhắc nhở làm bài tập, hoặc gợi ý trò chơi bổ ích. Ngoài ra, trợ lý còn có thể hướng dẫn trẻ em cách sử dụng Internet an toàn, cảnh báo khi gặp nội dung không phù hợp, giúp học tốt hơn, sống an toàn hơn, và phát triển kỹ năng tự quản lý…

Thế hệ sẵn sàng gánh vác sứ mệnh của đất nước

Phát biểu kết luận chương trình, ông Võ Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết khi nghe những mong muốn, ước mơ và suy nghĩ của các cháu thiếu nhi, lãnh đạo thành phố thật sự vui mừng, xúc động và bất ngờ trước sự chân thành, tự tin và trưởng thành của các cháu, bởi nhiều ý kiến sâu sắc, mới mẻ thể hiện sự quan tâm và quan sát tinh tế đối với đời sống xã hội.

Ông Minh cho biết trong các ý kiến hôm nay có những đề xuất có thể triển khai ngay nhưng cũng có những mong muốn cần sự chuẩn bị và kiên trì trong nhiều năm tới. Ông Minh cũng tin rằng với quyết tâm và sự đồng hành của toàn xã hội đến năm 2030 TP.HCM sẽ trở thành nơi có môi trường sống tốt, nhân văn, chăm lo bình đẳng hơn cho mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ em và các nhóm yếu thế; tạo điều kiện tốt nhất cho các thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM tặng quà cho các em thiếu nhi tham dự chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nhắn gửi đến các em thiếu nhi, ông Võ Văn Minh nói: "Hôm nay là những đội viên xuất sắc, ngày mai các cháu sẽ là những đoàn viên ưu tú, những công dân toàn cầu am hiểu và có tình yêu, niềm tự hào sâu sắc về đất nước; sẵn sàng gánh vác sứ mệnh xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Ông Minh cũng mong các phụ huynh hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe con trẻ bằng sự thấu hiểu, đồng hành cùng nhà trường và tổ chức Đoàn - Đội để tạo nên một môi trường tràn ngập tình yêu thương nâng bước các con vào đời. Đồng thời mong muốn các thầy cô giáo, cán bộ phụ trách Đội sẽ dành cho các cháu không chỉ tri thức mà còn cả tình yêu, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Mỗi nhà trường cần thật sự trở thành nơi các cháu cảm thấy an toàn, được tôn trọng, được sáng tạo và phát triển toàn diện.