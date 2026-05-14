Mọi trẻ em ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được yêu thương, chăm sóc

Tối 14.5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026) và trao tặng Giải thưởng Kim Đồng, Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026.

Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đảng, Nhà nước chăm lo ngày càng toàn diện hơn cho trẻ em

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây là dịp rất ý nghĩa để cùng nhìn lại chặng đường 85 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh - tổ chức đã trở thành mái nhà thân yêu của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Theo Phó thủ tướng, đây cũng là dịp để tiếp tục khẳng định niềm tin yêu, kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho thế hệ trẻ.

Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngày nay các cháu là nhi đồng. Ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới", bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh lời căn dặn ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị và luôn nhắc nhở rằng chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai của dân tộc.

Theo Phó thủ tướng, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm chăm lo ngày càng toàn diện hơn cho trẻ em.

"Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là mọi trẻ em, dù ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bình đẳng, toàn diện", Phó thủ tướng nói.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng được đặc biệt quan tâm nhằm giúp các em được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Các đội viên tiêu biểu tham gia lễ kỷ niệm ẢNH: PHAN LINH

Đề cập vai trò của tổ chức Đội, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành mái trường giáo dục đầu đời giàu truyền thống cách mạng của thiếu nhi Việt Nam. Dưới lá cờ Đội, biết bao thế hệ đội viên đã lớn lên, trưởng thành, tiếp bước cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó thủ tướng cũng biểu dương những thành tích nổi bật của công tác Đội và phong trào thiếu nhi thời gian qua. Dịp này, Đội TNTP Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Bên cạnh đó, 98 cán bộ chỉ huy Đội, đội viên tiêu biểu được nhận Giải thưởng Kim Đồng và 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội được trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần nỗ lực vươn lên, trách nhiệm và nhiệt huyết của thiếu nhi cùng những người làm công tác Đội trên cả nước.

"Tôi mong các cháu biết sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm"

Để trẻ em được phát triển toàn diện hơn nữa, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm sâu sát công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; ưu tiên đầu tư trường lớp, thiết chế văn hóa, thể thao, điểm vui chơi cho thiếu nhi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ trẻ em; tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và đặc biệt chú trọng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Phó thủ tướng mong muốn thiếu nhi luôn nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên ẢNH: PHAN LINH

Ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn, hạnh phúc; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số và khơi dậy tinh thần sáng tạo cho học sinh.

Đối với tổ chức Đoàn, Đội và đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách, bà Phạm Thị Thanh Trà mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các phong trào ngày càng gần gũi, hấp dẫn và thiết thực hơn với thiếu nhi; đồng thời trở thành những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng các em.

Gửi gắm tới các đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước, Phó thủ tướng nhắn nhủ các em đang sống trong thời đại của tri thức, công nghệ và hội nhập toàn cầu với nhiều cơ hội lớn để học tập, phát triển bản thân. Vì vậy, các em cần nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự lực và ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

"Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên, sự tự tin và lòng tự hào về quê hương, đất nước; biết sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên để trở thành chủ nhân tương lai góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường", bà Phạm Thị Thanh Trà nhắn nhủ.