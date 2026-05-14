Đội TNTP Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất

Tối 14.5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh và trao tặng Giải thưởng Kim Đồng, Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026.

Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tham dự chương trình còn có các nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư các thời kỳ.

"Đội ta lớn lên cùng đất nước"

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: PHAN LINH

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy khẳng định, lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi Việt Nam.

Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn để tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tổ chức Đoàn, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong sự nghiệp chăm lo, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhấn mạnh chủ đề của dịp kỷ niệm năm nay là "Đội ta lớn lên cùng đất nước", anh Bùi Quang Huy cho rằng, chủ đề đã khái quát sâu sắc hành trình 85 năm của tổ chức Đội, luôn đồng hành cùng cách mạng, cùng dân tộc và cùng sự trưởng thành của lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.

Theo anh Bùi Quang Huy, công tác Đội và phong trào thiếu nhi thời gian qua tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hấp dẫn và gần gũi hơn với thiếu nhi. Qua các phong trào, hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện từ những việc làm hằng ngày mà còn được khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ẢNH: PHAN LINH

Đặc biệt, thiếu nhi ngày nay còn có thêm nhiều diễn đàn để thể hiện tiếng nói, bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng chính đáng và được lắng nghe nhiều hơn trong các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Từ thực tiễn phong phú của công tác Đội đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng của tuổi thơ Việt Nam. Có em vượt khó học giỏi, say mê nghiên cứu khoa học; có em giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia với cộng đồng; cũng có những em dũng cảm, trung thực, sống đẹp và sống có ích.

"Những bông hoa đẹp ấy không chỉ làm giàu thêm truyền thống của Đội mà còn khẳng định sâu sắc giá trị giáo dục bền vững của tổ chức Đội trong việc bồi dưỡng lớp măng non của đất nước", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Phải là nơi chắp cánh ước mơ cho thiếu nhi Việt Nam

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ tri ân tới các thế hệ cán bộ phụ trách Đội, các giáo viên Tổng phụ trách Đội, các anh chị phụ trách thiếu nhi đã âm thầm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và anh Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Kim Đồng cho các chỉ huy Đội, đội viên xuất sắc ẢNH: PHAN LINH

Gửi gắm tới các đội viên, thiếu niên và nhi đồng, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, các em đang lớn lên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước - thời đại của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều đó mở ra nhiều cơ hội để học tập, rèn luyện và hiện thực hóa ước mơ.

Theo anh Bùi Quang Huy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những giá trị cốt lõi làm nên giá trị bền vững của mỗi con người vẫn là lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, lối sống trung thực, nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây cũng là những giá trị mà tổ chức Đội đã bền bỉ vun đắp cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam suốt 85 năm qua.

Giải thưởng Cánh én hồng được trao cho giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu ẢNH: PHAN LINH

"Anh mong các em luôn tự hào về chiếc khăn quàng đỏ trên vai, luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy và biến những điều đó thành việc làm cụ thể trong học tập, rèn luyện và cuộc sống hằng ngày", anh Bùi Quang Huy nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy cũng khuyến khích thiếu nhi chủ động học hỏi cái mới, mạnh dạn tiếp cận khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số; rèn luyện thể chất và kỹ năng để chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai.

Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong giai đoạn mới, anh Bùi Quang Huy mong muốn Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ mãi là nơi nâng bước tuổi thơ, chắp cánh ước mơ, bồi đắp nhân cách và khát vọng vươn lên cho thiếu nhi Việt Nam.

Với nhiều thành tích xuất sắc, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Tại lễ kỷ niệm, Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Dịp này, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức trao Giải thưởng Cánh én hồng cho giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và Giải thưởng Kim Đồng cho các chỉ huy Đội, đội viên xuất sắc trên cả nước.



