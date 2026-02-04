Đề xuất giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Chiều 4.2, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Hội nghị Hội đồng Đội T.Ư kỳ họp lần thứ 5, khóa IX, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự hội nghị có ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận - Tuyên giáo T.Ư.

Chủ trì hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; chị Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đề nghị xử lý nghiêm các nội dung độc hại trên mạng xã hội

Hội nghị tập trung thảo luận các dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ III năm 2026, hướng dẫn sắp xếp và hoạt động của Hội đồng trẻ em các cấp, báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng trẻ em năm 2025 và dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Đội T.Ư khóa X.

Các đại biểu chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại hội nghị, Hội đồng Đội T.Ư đã xin ý kiến đại biểu về báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em được thu thập từ 34 tỉnh, thành phố thông qua báo cáo định kỳ hằng quý và các kênh nắm bắt từ cơ sở.

Báo cáo cho thấy, năm 2025, trẻ em cả nước bày tỏ nhiều mong muốn thiết thực, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến học tập, bảo vệ an toàn, quyền tham gia và nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh.

Về điều kiện học tập, trẻ em đề nghị điều chỉnh chương trình học theo hướng giảm áp lực thi cử, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội; mở rộng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi.

Anh Lê Hải Long thông tin về các nội dung xin ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đối với công tác bảo vệ trẻ em, các ý kiến tập trung mong muốn được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng thoát hiểm và được hỗ trợ tâm lý kịp thời khi gặp khó khăn. Đặc biệt, trên không gian mạng, trẻ em đề nghị tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, đồng thời xử lý nghiêm các nội dung độc hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em.

Cần kiểm soát thiết bị trẻ em sử dụng

Trao đổi về các nội dung được trình bày tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng cần tập trung vào công tác về an toàn và văn hóa trên không gian mạng. Anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư cho rằng, đối với thiếu nhi, kỹ năng số trước hết phải là kỹ năng tự bảo vệ an toàn, bao gồm cả an toàn về sức khỏe và an toàn về tư duy, định hướng.

Anh Nguyễn Nhất Linh nêu ý kiến tại chương trình ẢNH: MINH QUANG

Anh Linh bày tỏ lo ngại trước thực trạng thiếu nhi đang bị động khi tiếp cận internet và cảnh báo về việc các đối tượng xấu đang lợi dụng không gian mạng để lôi kéo học sinh tham gia các hội nhóm tiêu cực một cách có hệ thống.

Từ đó, anh Linh cho rằng công tác giáo dục cần đi vào thực chất, giúp trẻ không chỉ phòng tránh lừa đảo, xâm hại mà còn phải rèn luyện văn hóa ứng xử, giữ gìn tôn ti trật tự và trách nhiệm đạo đức trên môi trường trực tuyến.

Kết luận hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cần được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực, trong đó công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách và xuyên suốt.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang kết luận hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Trang cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, tổ chức Đội không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà phải chú trọng trang bị kỹ năng số và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi. Đáng chú ý, chị yêu cầu cần có sự quyết liệt, kiên trì trong việc kiến nghị các chính sách để đảm bảo sự đồng bộ trong quản trị mạng.

Chị Trang cũng đề nghị các cấp bộ Đội phải mạnh dạn đề xuất các giải pháp kỹ thuật và pháp lý để kiểm soát hiệu quả, tránh tình trạng sử dụng thiết bị tràn lan thiếu kiểm soát. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường phát triển toàn diện, an toàn cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.