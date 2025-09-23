Cơ trưởng 'Tử chiến trên không' từng bị ba vợ ghét vì vẻ ngoài

Sau thời gian tham gia những tác phẩm truyền hình ở phía bắc như Đấu trí, Trái tim có nắng, Chạm vào nỗi nhớ... Xuân Phúc ghi dấu ấn trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không. Tuy xuất hiện không nhiều nhưng diễn xuất của anh được đánh giá cao. Hiện tại, Xuân Phúc đã kết hôn, có con và được bà xã ủng hộ hết mình trong các hoạt động nghệ thuật.

Xuân Phúc tiết lộ ở nhà vợ là người nhường nhịn hơn Ảnh: Chụp màn hình

Ở chương trình The Khang Show, Xuân Phúc chia sẻ anh và vợ Trúc Thanh nên duyên sau khi đóng chung quảng cáo. Mặc dù là người chủ động tán tỉnh nhưng Xuân Phúc đã cho Trúc Thanh "leo cây" trong 2 lần hẹn hò. Trúc Thanh kể: "Đến gần đây tôi mới biết rằng tới ngày đi chơi thì anh ấy hết tiền nên bùng kèo".

Tiếp lời bà xã, Xuân Phúc giải thích: "Khi tôi đi gặp gỡ bạn gái, một là đi ăn còn hai là đi cà phê rồi xem phim chứ không bao giờ chỉ đi cà phê thôi. Cho nên số tiền mình đi chơi với bạn gái phải đủ 2 mục đó thì mới tự tin chứ chỉ ngồi uống cà phê cũng kỳ". Hơn thế nữa, anh cũng nhấn mạnh khi đi hẹn hò, anh không bao giờ để bạn gái của mình phải trả tiền. Tuy liên tiếp tạo ấn tượng xấu nhưng Trúc Thanh vẫn "say nắng" nam diễn viên Tử chiến trên không vì đẹp trai và biết cách an ủi người yêu.

Vợ Xuân Phúc bật khóc khi nhớ về quãng thời gian mẹ bị tai biến Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi cả hai chính thức tìm hiểu, Xuân Phúc và Trúc Thanh gặp nhiều trắc trở vì gia đình của người yêu không đồng ý. Trúc Thanh kể: "Ngày xưa, ba tôi làm công an, chưa có cái nhìn thoáng về ngành nghệ thuật và lo rằng nghề này không ổn định. Lúc mới vào TP.HCM, lỗ tai của anh Phúc còn đeo khuyên, mặc quần rách, vẻ ngoài thì lấc cấc nên ba tôi rất ghét. Khi tôi đi chơi là ba cầm cây dùi cui đứng ngoài cửa chờ. Chị hai phải gọi cho tôi nói rằng kêu anh Phúc để tôi ở đầu hẻm chứ đừng đưa đến tận nhà. Ba tôi cũng có gặp anh Phúc vài lần nhưng nói chuyện hơi nặng lời, vậy mà anh ấy lại không giận".

Dẫu vậy, Xuân Phúc tâm sự anh không cảm thấy khó chịu vì thái độ của ba vợ nên vẫn thường xuyên đến nhà Trúc Thanh để thăm hỏi, phụ giúp những chuyện lặt vặt. Dần dần anh đã chiếm được cảm tình của ba vợ, thậm chí sau khi cả hai "về chung một nhà" thì Xuân Phúc còn được ba vợ bênh vực và cho tiền.

Khi quyết định Nam tiến, Xuân Phúc trải qua rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh không hề bỏ cuộc và luôn trân trọng từng cơ hội xuất hiện trên màn ảnh Ảnh: Chụp màn hình

Mặt khác, Trúc Thanh cũng xúc động nhắc đến quãng thời gian Xuân Phúc tận tình chăm sóc mẹ vợ bị tai biến trước khi bà qua đời. Cô khẳng định ít có người đàn ông nào tình nguyện chăm sóc một người bị liệt chỉ để lấy lòng cô. Tiếp lời bà xã, Xuân Phúc trải lòng: "Khi tôi đến với Trúc Thanh, nhìn thấy mẹ vợ bị tai biến thì tôi thấy thương và đồng cảm. Trong khi ba mẹ mình vẫn khỏe mạnh thì mẹ vợ lại nằm liệt giường. Tôi nghĩ nếu mẹ mình bị như vậy thì cảm giác của mình như thế nào, có chịu nổi như Trúc Thanh hay không. Vì vậy, tôi nghĩ đó là duyên số, trách nhiệm của mình nên tôi chăm sóc mẹ vợ như mẹ ruột của mình và xem đó là tình thương".

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Xuân Phúc có phần khởi sắc hơn, anh được chú ý nhờ hình ảnh người đàn ông của gia đình. Ngoài phim Tử chiến trên không, Xuân Phúc tiếp tục góp mặt trong dự án Trái tim què quặt và một sê ri phim hợp tác giữa Việt Nam và Nga.