Đỗ Nhật Hoàng lần đầu đóng vai O Hồng và cái kết
Video Giải trí

Đỗ Nhật Hoàng lần đầu đóng vai O Hồng và cái kết

Minh Hy - Diệu Tú
16/09/2025 20:00 GMT+7

Để vượt qua thử thách, Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn đã tái hiện lại khung cảnh tỏ tình của Hồng và Cường.

Nếu Đỗ Nhật Hoàng nhiệt tình nhập vai thì Steven Nguyễn lại khá ngượng ngùng khi cả hai nhập vai. Vì vậy, Đỗ Nhật Hoàng và các diễn viên khác phải liên tục nhắc thoại cũng như kể lại tình huống trong phim. Thậm chí, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng còn “tranh cãi” vì không thống nhất được ý kiến.

Đỗ Nhật Hoàng lần đầu đóng vai O Hồng và cái kết - Ảnh 1.

Steven Nguyễn ngỡ ngàng vì O Hồng 'phiên bản' Đỗ Nhật Hoàng

Ảnh: Chụp màn hình

Để xem thêm khoảnh khắc hài hước của dàn sao Mưa đỏ, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.

Dàn sao Mưa đỏ "đổ bộ" ON TRENDING, sáng tác ngoại truyện gây cười không lối thoát

ON TRENDING: Dàn sao Mưa đỏ 'đổ bộ' Báo Thanh Niên, 'khui sít rịt' tại trường quay

ON TRENDING: Dàn sao Mưa đỏ 'đổ bộ' Báo Thanh Niên, 'khui sít rịt' tại trường quay

Trong chương trình 'On Trending' của Báo Thanh Niên chiều 10.9, khán giả sẽ được giao lưu trực tuyến với các diễn viên phim 'Mưa đỏ' gồm Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (vai Tú), Steven Nguyễn (vai Quang), Lương Gia Huy (vai Hoàng) và một nhân vật bí ẩn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Xem thêm bình luận