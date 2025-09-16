Đỗ Nhật Hoàng lần đầu đóng vai O Hồng và cái kết

Nếu Đỗ Nhật Hoàng nhiệt tình nhập vai thì Steven Nguyễn lại khá ngượng ngùng khi cả hai nhập vai. Vì vậy, Đỗ Nhật Hoàng và các diễn viên khác phải liên tục nhắc thoại cũng như kể lại tình huống trong phim. Thậm chí, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng còn “tranh cãi” vì không thống nhất được ý kiến.

Steven Nguyễn ngỡ ngàng vì O Hồng 'phiên bản' Đỗ Nhật Hoàng Ảnh: Chụp màn hình

