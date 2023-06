Cố ý làm sai lệch số liệu, công ty phát triển điện bị phạt 130 triệu đồng

Chiều 7.6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa xử phạt Công ty Đông Dương 130 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

Dự án thủy điện Nậm Ban 2 CTV

Trước đó, qua công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm về lĩnh vực môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tại dự án thủy điện Nậm Ban 2 (xã Nậm Ban, H.Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) do Công ty Đông Dương quản lý đã cố ý làm sai lệch số liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước (số liệu lưu lượng dòng chảy tối thiểu).

Căn cứ điểm đ khoản 32 điều 2 Nghị định 04/2022 và điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định số 36/2020, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định xử phạt 130 triệu đồng đối với Công ty Đông Dương.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Đông Dương hiệu chỉnh máy đo quan trắc tự động đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định đo dòng chảy tối thiểu.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lai Châu làm việc với đại diện Công ty Đông Dương CTV

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh này đang đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với công an các huyện, xã trên địa bàn chủ động nắm tình hình, phát hiện và tham mưu xử lý các dự án thủy điện không đảm bảo đúng quy định về dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ đập để góp phần bảo vệ môi trường nước, duy trì sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh và đảm bảo mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn.