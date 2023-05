Lâm Đồng: Giang hồ chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện để kinh doanh

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 15.5 vừa qua, Công an H.Di Linh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với 2 bị can: Nguyễn Văn Hoàn (Hoàn Xuyến) và Nguyễn Hoàng Việt Anh (22 tuổi, con trai của Hoàn, cùng ngụ xã Tân Lâm, H.Di Linh) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng" và làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hành vi "cố ý gây thương tích" vì đánh ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị trọng thương.

Theo cơ quan điều tra, Hoàn Xuyến là "giang hồ cộm cán" tại H.Di Linh, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Từ năm 2017, Hoàn Xuyến kết giao, thu nhận nhiều đàn em thường xuyên thực hiện các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn 2 huyện Di Linh và Bảo Lâm, gây mất an ninh trật tự tại các địa phương.