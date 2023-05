Lâm Đồng: Bắt giam 2 cha con Hoàn Xuyến, 'giang hồ cộm cán' ở Di Linh

Ngày 15.5, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết vừa tống đạt và thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với 2 bị can: Nguyễn Văn Hoàn (thường gọi Hoàn Xuyến, 48 tuổi) và Nguyễn Hoàng Việt Anh (22 tuổi, con trai của Hoàn, cùng ngụ xã Tân Lâm, H.Di Linh) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng" và làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hành vi "cố ý gây thương tích".

Hoàn Xuyến (bên trái) cùng con trai tại nơi giam giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng ngày, sau khi thực hiện quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an H.Di Linh khám xét nơi ở của 2 bị can này để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 14.5, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an H.Di Linh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với 2 cha con Hoàn Xuyến.

Lực lượng công an thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Hoàn Xuyến đêm 14.5 CTV

Theo điều tra bước đầu, vào ngày 10.5, Hoàn Xuyến cùng con trai là Việt Anh dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rựa đến khu vực đất 135 tại thôn 5 (xã Tân Lâm, Di Linh), nơi đang tranh chấp hợp đồng cho thuê với ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng). Tại đây, ông Hoàn cùng con trai và những người đi cùng xảy ra xô xát với ông Khải. Hậu quả, ông Khải bị đánh gãy tay phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc được xác định vào năm 2022, ông Hoàn thỏa thuận cho ông Khải thuê lại 1 thửa đất lâm nghiệp (thuộc diện 135) để trồng sầu riêng trong vòng 10 năm. Nhưng mới thuê được 1 năm thì ông Hoàn đòi lại thửa đất nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Theo cơ quan điều tra, Hoàn Xuyến là đối tượng "giang hồ cộm cán" tại H.Di Linh. Từ năm 2017, Hoàn Xuyến kết giao, thu nhận nhiều đàn em thường xuyên thực hiện các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn 2 huyện Di Linh và Bảo Lâm, gây mất an ninh trật tự tại các địa phương. Hoàn Xuyến có nhiều tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.