Nam Định: Khởi tố bị can kinh doanh pháo hoa nổ tự chế

Ngày 11.5, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Nam Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Trường (33 tuổi, trú xã Hải An, H.Hải Hậu, Nam Định) về tội "tàng trữ trái phép vật liệu nổ" và "sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Trần Văn Trường tại cơ quan điều tra B.M

Hồ sơ thể hiện, vào khoảng tháng 4.2023, qua phản ánh của người dân, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định phát hiện Trần Văn Trường có hành vi vi phạm về mua bán thuốc pháo nổ và các phụ kiện làm pháo hoa nổ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Trần Văn Trường đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Thanh Trường" đăng bài chào bán thuốc pháo nổ và các phụ kiện làm pháo hoa nổ trên một nhóm Facebook kín.

Tối 22.4, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định bắt giữ Trần Văn Trường.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng hơi cồn với 1 hộp đạn chì; khoảng 10 kg thuốc pháo nổ; các phiếu vận đơn; 8 kg pháo hoa nổ; khoảng 200 m dây cháy chậm; 650 kg phụ kiện gồm: cốc giấy, vỏ pháo có nhiều kích cỡ khác nhau để chế tạo pháo hoa nổ; 80 ống nhựa hình trụ các loại (là ống bệ phóng pháo hoa nổ)...

Trường còn thừa nhận đã đặt mua 5 dàn pháo hoa nổ loại 49 quả do Trung Quốc sản xuất, cất giấu tại nhà.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận đã biết và tham gia vào một nhóm kín mua bán thuốc pháo nổ và các phụ kiện làm pháo hoa nổ. Quá trình tương tác trên Facebook, nhận thấy có nhiều thành viên nhóm đặt mua các phụ kiện làm pháo hoa nổ nên Trường nảy sinh ý định kinh doanh những phụ kiện làm pháo hoa nổ để kiếm lời. Facebook "Thanh Trường" được sử dụng để đăng bài quảng cáo bán các phụ kiện pháo hoa nổ trong nhóm kín.

Ngoài ra, Trường đã tự chế tạo được 40 quả pháo hoa nổ để bán cho khách.

Lực lượng chức năng sau đó đã trưng cầu giám định các mẫu vật thu giữ của Trần Văn Trường, làm căn cứ xử lý. Vụ tự chế pháo hoa nổ được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.