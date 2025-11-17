Coca-Cola × Converse: Khi hai huyền thoại pop culture viết tiếp chương mới sáng tạo

Khi hai huyền thoại "mở" sân chơi sáng tạo

Trên các diễn đàn thời trang và mạng xã hội, từ Facebook đến TikTok, các Gen Z thi nhau khoe "đôi giày Coca-Cola x Converse" được cá nhân hóa của mình. Giới trẻ chia sẻ sự thích thú trước màn tái hợp hiếm hoi giữa hai thương hiệu đình đám trong BST Energy Chuck 70s. Không đơn thuần chỉ mang đến một sản phẩm chất chơi thể hiện tinh thần tự do, sáng tạo, chiến dịch đi kèm hoạt động "Create By You" trao cho người trẻ công cụ để tự tay "tô vẽ" thêm trên miếng dán (patch) tròn của đôi giày, mở ra chất riêng trên mỗi sản phẩm.

Cách tiếp cận mới mẻ này đã phá vỡ hành vi mua hàng truyền thống, biến mỗi đôi giày thành một vật phẩm mang dấu ấn cá nhân. Để khi sở hữu đôi Energy Chuck 70s, người mua không đơn thuần sở hữu một sản phẩm thời trang, mà là biểu tượng của sự tự do sáng tạo.

Những biểu tượng huyền thoại được "nâng cấp" để đồng hành cùng thế hệ mới

Hoạt động này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự phấn khích khi được tạo sân chơi sáng tạo. Bạn Anh Tuấn (22 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Mình rất hào hứng vì lần đầu tiên thương hiệu lớn cho phép mình "can thiệp" vào thiết kế, dù nhỏ nhưng mang lại sự riêng biệt. Đôi giày này chắc chắn sẽ đặc biệt hơn vì có câu chuyện riêng của mỗi người".

Trên các hội nhóm yêu giày, không khó để thấy các bạn trẻ rủ nhau "chốt đơn" bộ sưu tập. "Đúng thứ mình cần!" - bạn Minh Hoàng (một chuyên viên thiết kế tại Hà Nội) bình luận. "Bình thường mua giày về mình cũng hay "độ" thêm. Giờ hãng cho mình công cụ để làm luôn thế này thì còn gì bằng".

Không khó để hiểu vì sao Energy Chuck 70s lại nhanh chóng tạo nên "cơn sốt", bởi đây không chỉ là những đôi giày, đó là cách hai biểu tượng văn hóa toàn cầu "mở ra" lời mời để giới trẻ tham gia sáng tạo, tự do kể câu chuyện cá nhân trên chính sản phẩm của mình.

BST Energy Chuck 70s và cú bắt tay "tinh tế"

Coca-Cola và Converse tái hợp sau 5 năm bằng việc ra mắt bộ sưu tập Energy Chuck 70s, khởi đầu cho một câu chuyện về hai biểu tượng văn hóa hòa quyện trong từng chi tiết. Nếu Converse là biểu tượng của phong cách đường phố, còn Coca-Cola gắn liền với niềm vui và sự hứng khởi, thì Energy Chuck 70s là nơi hai tinh thần ấy gặp nhau.

Trên nền Chuck 70s huyền thoại, những dấu ấn Coca-Cola được cài cắm một cách tinh tế đến bất ngờ. Chữ Coca-Cola thêu tỉ mỉ trên thân giày, đường chỉ đỏ bắt mắt tạo độ tương phản cực nét, cùng họa tiết lấy cảm hứng từ nắp chai thủy tinh vintage mà ai cũng mê mẩn. Mỗi chi tiết đều truyền tải tinh thần chung của cả hai thương hiệu: tính biểu tượng, vui tươi và sự sáng tạo.

Thiết kế không chỉ tạo ra giá trị nhận diện cao cho sự hợp tác, mà còn thể hiện tinh thần biểu tượng kết hợp cùng hơi thở đương đại

Tại Việt Nam, bộ sưu tập lần này mang đến các phiên bản Chuck Taylor All Star với ba lựa chọn màu sắc kem Egret, trắng và đen. Đây đều là những gam màu "kinh điển", dễ dàng "mix & match" (phối) với mọi phong cách.

Mỗi lon Coca-Cola, mỗi đôi Chuck đều mang trong mình ký ức, niềm vui, sự hứng khởi và tinh thần tự do của tuổi trẻ. Màn tái hợp này cũng hàm chứa những lời mời gọi dành cho giới trẻ: hãy mở lon, bước ra và thể hiện mình. Bằng cách tạo sân chơi tương tác thay vì chỉ quảng bá sản phẩm, Coca-Cola và Converse đã sử dụng "chất liệu" từ sự năng động, sáng tạo của Gen Z, thế hệ không chỉ muốn "mua hàng", họ muốn tham gia, muốn đồng sáng tạo, để tạo ra sản phẩm có "chất riêng" như chính cá tính của họ.