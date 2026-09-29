Coca-Cola triển khai mô hình thu gom năm thứ 4 tại Hà Nội, TP.HCM

Khởi xướng từ năm 2023 tại TP.P.HCM và mở rộng ra Hà Nội từ năm 2025, chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối'" đã mang những điểm thu gom chai nhựa và lon nhôm gần hơn với cộng đồng, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người tiêu dùng đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong hơn 3 năm qua, chương trình đã phối hợp với đối tác uy tín như: Báo Tiền Phong, VECA, Duy Tân, GreenU và BOTOL, giúp duy trì các hoạt động thu gom chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng để đưa vào quy trình tái chế.

Hoạt động thu gom tại trường đại học

Bước sang năm thứ 4, chương trình tiếp tục mở rộng với tổng cộng 30 điểm thu gom tại các trường đại học và cộng đồng, cùng các máy thu gom BOTOL tại các nhà ga metro TP.HCM. Người tham gia có thể dễ dàng định vị điểm thu gom và theo dõi hành trình đóng góp của mình thông qua Mini-app trên nền tảng Zalo OA của chương trình.