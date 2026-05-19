Coca-Cola Việt Nam đạt Top 10 doanh nghiệp bền vững tại giải thưởng Rồng Vàng 2026

Bà Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Tương tác chiến lược toàn quốc đại diện Công ty Coca-Cola Việt Nam, nhận giải thưởng

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được xướng tên trong Top 10, ghi dấu hành trình phát triển dựa trên nền tảng đầu tư dài hạn, chuyển đổi vận hành và cam kết tạo ra giá trị bền vững cho Việt Nam.

Bà Milly Cheng, Tổng giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không còn là một sáng kiến riêng lẻ, mà phải trở thành cách doanh nghiệp vận hành, đầu tư và tăng trưởng mỗi ngày. Với nền tảng hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Công ty Coca-Cola Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn dựa trên đổi mới, đầu tư bền vững và phát triển có trách nhiệm, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo".