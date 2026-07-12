Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026

Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đây còn là minh chứng cho chất lượng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà ở hàm lượng tri thức và tiêu chuẩn vận hành của dự án. Các ngành như quang học, bán dẫn, silicon carbide, thiết bị đo lường và hệ thống điện tử chính xác đòi hỏi môi trường sản xuất ổn định, quy trình quản trị nghiêm ngặt, lao động kỹ thuật được đào tạo bài bản và văn hóa doanh nghiệp có tính kỷ luật cao. Đây là những yếu tố tạo nên khác biệt giữa dòng vốn FDI truyền thống và FDI chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, giải thưởng HR Asia 2026 của Coherent trở nên có ý nghĩa hơn. Một doanh nghiệp công nghệ cao muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào dây chuyền, nhà xưởng hay thiết bị nhập khẩu. Nền tảng cốt lõi phải là con người: Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân sự vận hành, quản lý sản xuất và chuyên gia có khả năng thích ứng với chuẩn mực quốc tế.

Lãnh đạo Coherent Việt Nam nhận thưởng

Coherent được ghi nhận không chỉ là nơi trả lương cạnh tranh, mà là nơi có năng lực đào tạo, phát triển nghề nghiệp, xây dựng văn hóa gắn kết và tạo ra triển vọng dài hạn cho người lao động. Đây cũng là điểm phù hợp với định hướng phát triển của Coherent tại Việt Nam. Trên các kênh tuyển dụng, Coherent cho thấy nhu cầu mở rộng nhân sự vận hành tại nhà máy mới tại Đồng Nai, đồng thời nhấn mạnh chính sách đào tạo, kể cả cơ hội tham gia chương trình đào tạo ở nước ngoài. Điều này phản ánh cách tiếp cận bài bản: Không chỉ tuyển lao động sẵn có, mà chủ động đầu tư để hình thành lực lượng lao động kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất công nghệ cao.

Coherent được vinh danh tại HR Asia 2026 vì vậy có thể nhìn như một tín hiệu hai chiều. Với doanh nghiệp, đó là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và lấy con người làm trung tâm. Với Đồng Nai, đó là minh chứng cho khả năng thu hút những nhà đầu tư không chỉ mang vốn và công nghệ, mà còn mang theo tiêu chuẩn quản trị, văn hóa doanh nghiệp và mô hình phát triển nhân lực chất lượng cao.

Coherent Việt Nam được vinh danh Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 (Việt Nam)

Trong giai đoạn phát triển mới, chiến lược thu hút FDI chất lượng cao, các địa phương không chỉ hướng tới những dự án có quy mô vốn lớn mà còn ưu tiên các dự án tạo ra giá trị gia tăng cao thông qua đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TP. Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, có lợi thế về vị trí kết nối vùng, hệ thống khu công nghiệp phát triển sớm và bề dày kinh nghiệm thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, địa phương đặt mục tiêu chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, vật liệu mới, logistics, sản xuất xanh và quản trị hiện đại. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Coherent tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của Đồng Nai mà còn là minh chứng cho định hướng thu hút các dự án FDI chất lượng cao, tạo giá trị gia tăng lớn và có sức lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.