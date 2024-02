Coi chừng 'cắn ớt' khi mua điện thoại xịn giá rẻ

Mất hàng chục triệu vì mua iPhone dỏm

Chiếc điện thoại iPhone được rao sang tay với giá 11 triệu đồng nhưng người mua về không biết bên trong đã được thay hết các linh kiện quan trọng Chụp từ clip

Trước Tết Nguyên đán, anh N.T.K, ngụ tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) lên mạng tìm mua iPhone đã qua sử dụng để lên đời cho chiếc điện thoại cũ. Sau nhiều lần tìm hiểu, chiếc điện thoại iPhone 12 Promax mà anh K. định đổi có giá đến 14 triệu đồng khi mua ở các cửa tiệm, trong khi đó có một số lời rao bán điện thoại đã qua sử dụng giá thấp hơn. Anh K. liên hệ với một người tên D.M., rao bán iPhone 12 Promax với giá 11 triệu đồng, đến tận nhà giao dịch. Anh K. đồng ý xem hàng nhưng khi đang trên đường đi đến điểm hẹn thì người bán đột ngột gọi điện thoại hẹn lại ở một địa chỉ khác cho gần hơn. Không chút nghi ngờ, anh K. đến điểm hẹn và khi đó người đến giao dịch lại là một người khác.

Vốn không có kinh nghiệm trong việc mua bán điện thoại cũ, anh K. chỉ kiểm tra số serie, thông tin máy và dung lượng, chứ không xem xét kỹ mà nhanh chóng thanh toán số tiền 11 triệu đồng cho người bán lạ mặt. Sau khi nhận được tiền, người thanh niên đến giao máy ngay lập tức lên xe chạy thẳng. Sinh nghi, anh K. mang máy đi kiểm tra tại cửa hàng chuyên sửa iPhone của người quen thì phát hiện đây là máy mở khóa, các bộ phận quan trọng của máy như camera, vỏ máy, khe SIM... đều đã được thay thế bằng linh kiện khác.

"Máy ghép như thế này thì giá thành chỉ khoảng vài triệu đồng, nhìn bên ngoài sẽ dễ lừa được những người ít am hiểu về smartphone giống như tôi. Cuối năm còn bị một cú lừa hàng chục triệu đồng thế này quả là 'cay' không chịu nổi, nhưng muốn đi thưa kiện cũng khó vì người bán đã phân công hết rồi, mình giao tiền cho người khác không phải người rao bán nên rất khó đi báo công an để giải quyết", anh N.T.K. ngậm ngùi than thở.

Một chiếc iPhone rao bán trên mạng với giá 18 triệu đồng nhưng chỉ dùng được vài ngày đã "ngủm" màn hình, kiểm tra phát hiện linh kiện đã bị thay gần hết FBNV

M.G.P, chủ một cửa tiệm chuyên sửa điện thoại smartphone tại Q.Tân Phú (TP.HCM) cũng chia sẻ: "Việc mua bán điện thoại smartphone mắc tiền trên mạng hiện nay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người mua. Giá trị điện thoại khá lớn nhưng chất lượng linh kiện bên trong chỉ có người lắp ráp mới biết. Thợ ráp máy có tâm thì còn 'ăn' ít, còn một số đối tượng cố tình lừa gạt thì ráp linh kiện dỏm, nhưng bán với giá thị trường. Mới đây, tôi có một người khách mua iPhone 14 Promax trên Facebook giá 18 triệu đồng, đang đi chơi tết thì máy tắt ngỏm. Tôi mở máy kiểm tra thì màn hình đã được thay loại dỏm, nhiều linh kiện khác cũng bị thay".

Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Nhiều quảng cáo rao bán Samsung S23 Ultra 5G mới 100% với giá rẻ nhưng đây chỉ là hàng giả, hàng nhái ĐINH ĐANG

Với từ khóa "điện thoại S23", người tiêu dùng hiện nay rất dễ tìm được những cửa hàng kinh doanh, mua bán smartphone S23 Ultra được giới thiệu là "siêu phẩm" của Samsung với giá chỉ 1.990.000 đồng. Thấy quảng cáo hấp dẫn, anh N.T.L, ngụ tại Q.10 (TP.HCM) đặt mua thử, sau vài ngày chờ đợi, shipper giao hàng đến cho anh L., khi mở ra kiểm tra, anh L. nhận thấy chiếc điện thoại khá nặng, ngoại hình thoạt nhìn trông giống như chiếc smartphone S23 đẳng cấp của hãng Samsung. Tuy nhiên, sau khi khởi động thì hệ điều hành có font chữ lạ lẫm, tốc độ xử lý chậm cũng như âm thanh cuộc gọi rất khó nghe. Thấy chiếc điện thoại quá "cùi", anh L. quyết định trả lại chủ shop và không mua nữa.

PV Thanh Niên đã đích thân tìm hiểu và xác định rõ ràng trên mạng xã hội hiện nay có hàng loạt cửa hàng quảng cáo điện thoại S23 Ultra với giá rất rẻ chỉ khoảng 3 triệu đồng, người bán còn khẳng định: "Đây là chiếc điện thoại có đầy đủ tính năng như màn hình cong, pin khủng để chơi game, khả năng chống nước... và khách hàng có thể kiểm tra máy giống như quảng cáo trước khi thanh toán tiền". Chưa dừng lại ở đó, nhiều shop bán máy smartphone cao cấp của Samsung giá rẻ còn "lập lờ đánh lận con đen" bằng cách khuyến cáo: "Khách hàng không nên mua loại máy rẻ tiền trên thị trường vì sẽ không sử dụng được, chỉ nên mua máy của shop chúng tôi".

Chúng tôi đã đặt mua một chiếc điện thoại S23 Ultra 5G theo quảng cáo của shop tên Hồng Phát Store, chủ shop khẳng định "đây là máy xách tay Hàn Quốc, 100% không lỗi lầm gì, máy dùng cực ok...". Khi nhân viên shipper giao hàng đến, PV trực tiếp mở máy ra kiểm tra và nhận thấy ngoại hình máy khá giống với sản phẩm của Samsung nhưng cấu hình và chất lượng camera hoàn toàn khác hẳn: tốc độ xử lý rất chậm và âm thanh nghe gọi cũng rất nhỏ.

Trao đổi PV Thanh Niên, đại diện các hệ thống phân phối thiết bị di động như FPT Shop, Thegioididong đều khẳng định sản phẩm chính hãng của Samsung chắc chắn không có giá rẻ như thế. "Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hoặc có thể họ "treo đầu dê bán thịt chó", giới thiệu quảng cáo chiếc điện thoại khác và giao cho khách điện thoại khác. Người mua cần hết sức tỉnh táo, nên mua sắm ở những cửa hàng uy tín, có thương hiệu, đừng vì ham rẻ mà "tiền mất tật mạng", đại diện một hệ thống phân phối điện thoại khuyến cáo.