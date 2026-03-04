Coi chừng ngưng thở do béo phì

Béo phì không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, mà được xem là căn bệnh mạn tính, có nguy cơ kéo theo nhiều bệnh khác.

Nhân ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bệnh béo phì (ngày 4.3 hằng năm), Novo Nordisk Việt Nam phối hợp các bác sĩ chuyên khoa tổ chức cập nhật thông tin với báo đài về bệnh béo phì, tại TP.HCM ngày 4.3.

Trong phần trình bày tham luận của Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ông nêu ra dẫn chứng về việc tiếp nhận một nam bệnh nhân ngoài 30 tuổi, cân nặng 120 kg, vòng eo 105 cm. Theo bác sĩ Nam, do tính chất công việc, bệnh nhân này thường ngồi làm việc nhiều giờ liền. Bệnh nhân đến bác sĩ khi đã có biến chứng.

Nêu dẫn chứng trên, bác sĩ Nam muốn nhấn mạnh rằng, trong cuộc sống hiện đại, bận rộn ở các thành phố lớn nhiều người ngồi suốt với máy tính, dùng vội những món ăn nhanh nhiều chất béo, ít có thời gian vận động.

Theo bác sĩ Nam, béo phì có liên quan đến yếu tố di truyền, nhưng chế độ ăn uống và vận động có vai trò quyết định. Một khi béo phì dễ khiến người ta tự ti, căng thẳng, stress, trầm cảm; rồi từ căng thẳng đó gây rối loạn ăn uống làm béo phì tăng thêm.

Ăn uống, vận động có vai trò quyết định liên quan đến béo phì ẢNH: K.V

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Châu, Bộ môn Tâm thần - Đại học Y Dược TP.HCM thông tin thêm: có sự liên quan đan xen giữa béo phì và tâm thần. Người béo phì thường căng thẳng, tự ti dẫn đến stress, trầm cảm; khi trầm cảm sẽ tác động lên chất dẫn truyền thần kinh gây rối loạn ăn uống - khiến người ta ăn nhiều hơn, thiếu sự kiểm soát, làm béo phì thêm. Người béo phì có nguy cơ trầm cảm gấp 2 lần người bình thường.

Bác sĩ Châu cũng chia sẻ về việc nhiều bà mẹ nuôi con nhỏ bị áp lực từ cả mẹ chồng và mẹ ruột thúc cho bé ăn nhiều để mũm mĩm, khiến nhiều trẻ thừa cân, béo phì… "Do vậy, cuộc chiến phòng chống béo phì chưa có hồi kết, vẫn tiếp diễn", bác sĩ Châu nói.

Theo Liên đoàn Béo phì thế giới (World Obesity Federation), hiện có hơn 1 tỉ người đang sống chung với béo phì, và ước tính sẽ có hơn 50% dân số trên giới thế bị ảnh hưởng bởi béo phì tính đến năm 2035. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ lệ béo phì chiếm khoảng 19,5% dân số, tương đương khoảng 20 triệu người.

Những nguy cơ do béo phì gây ra

Theo bác sĩ Trần Quang Nam, béo phì được thế giới xem là một bệnh mạn tính, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mà có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, gây ra gánh nặng về kinh tế - xã hội trên toàn cầu.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Nam trình bày tham luận ẢNH: CTV

Cụ thể, béo phì làm tăng lượng mỡ ở gan, tim, ruột, gây rối loạn chuyển hóa dẫn đến các bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đột quỵ, thoái hóa khớp, làm ngưng thở khi đang ngủ…

Đáng lưu ý, theo bác sĩ Nam, khoảng 1/3 người béo phì không cho rằng mình béo phì; khoảng 3/5 số người thì tự tìm cách giảm cân trước khi đến với bác sĩ. Phần lớn họ đến bác sĩ khi có biến chứng (như rối loạn giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ…), hoặc đến bác sĩ vì căn bệnh khác.

Do đó, theo bác sĩ Nam, "cuộc chiến" chống béo phì cần có sự chung tay của cộng đồng, truyền thông, kể cả nhân viên y tế, bác sĩ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo về việc một số người vì muốn giảm béo phì nhanh, tự ý dùng một số phương pháp không đúng, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.