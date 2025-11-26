Coi giám sát là một kênh xây dựng, củng cố hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát

Sáng 26.11, HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thường kỳ (kỳ họp thứ 28). Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đại biểu HĐND TP.Hà Nội cần tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII thành chương trình công tác toàn khóa của HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp sáng 26.11 ẢNH: NGUYỄN HỢP

Đồng thời, ban hành cơ chế chính sách cụ thể hóa thành chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện, kế hoạch giám sát với mục tiêu, lộ trình giải pháp cụ thể; phối hợp nhịp nhàng với các ban tham mưu để đạt được kết quả, sản phẩm rõ ràng góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thủ đô vì mục tiêu tăng trưởng, để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc hơn nữa trong các hoạt động của HĐND thành phố khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, HĐND thành phố cần coi giám sát là một kênh xây dựng và củng cố hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thủ đô; là công cụ để bảo đảm các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.

Theo đó, cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề "điểm nghẽn" của thành phố thực chất, hiệu lực, hiệu quả; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giám sát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các kiến nghị, giám sát cần được đôn đốc, xử lý đến cùng.

"HĐND sẽ giám sát chủ động đối với các chỉ tiêu, các phân cấp, các nhiệm vụ và sớm phát hiện các "điểm nghẽn" có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, chứ không phải chờ đến khi có các "điểm nghẽn". Đây là yêu cầu đối với giám sát thời gian tới, sẽ xác thực, rõ ràng, cụ thể hơn, chủ động hơn", Bí thư Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Xem xét kỹ lưỡng tính hiệu quả của quyết sách đến xã hội, đời sống

Cạnh đó, Bí thư Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu HĐND nghiên cứu, trao đổi kỹ lưỡng, đối chiếu quy định pháp luật và thực tiễn, xem xét tính hiệu quả và ảnh hưởng có thể có của những quyết sách này đến đời sống, xã hội. Để những nghị quyết được thông qua sẽ là quyết sách quan trọng, có cơ sở pháp lý chặt chẽ, hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao, giúp tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp ẢNH: NGUYỄN HỢP

Trước đó, phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu của kỳ họp là xem xét toàn diện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2025; đồng thời ban hành các quy định, cơ chế, chính sách cụ thể hóa luật Thủ đô 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo bà Hà, chương trình kỳ họp được bố trí thành các nhóm nội dung chính. Thứ nhất, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách và đầu tư công năm 2025; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thứ hai, HĐND sẽ xem xét, thông qua 21 báo cáo và 49 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết xuất phát từ các văn bản mới của T.Ư và thực tiễn đặt ra cho Hà Nội. Những chính sách được đề xuất bao gồm: mức hỗ trợ, chi trả an sinh xã hội; quy định chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp đặc thù; chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; phê duyệt nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi - nền tảng số thống nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị...

Kết thúc phần khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kêu gọi các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ; nghiên cứu kỹ các báo cáo, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp khả thi để tháo gỡ nút thắt, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.