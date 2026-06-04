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Thời sự Dân sinh

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng

An Dy
An Dy
04/06/2026 08:06 GMT+7

Suốt buổi sáng 3.6, nhóm tình nguyện viên thuộc cộng đồng Danang Freediving đã thực hiện chiến dịch lặn biển thường kỳ nhằm giải cứu các rạn san hô đang bị bủa vây bởi hàng trăm ký rác thải và 'lưới ma' tại khu vực Hòn Sụp (Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Từ 9 giờ sáng, 15 thành viên lặn biển chuyên nghiệp đến từ Hợp tác xã SUP, CLB SUP và ca nô DanangBeach đã tiếp cận vùng biển Hòn Sụp (Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). 

Với chuyên môn lặn biển, nhóm chia thành 3 tốp phối hợp nhịp nhàng: tốp lặn tự do và lặn có bình dưỡng khí ở độ sâu hơn 5 m để cắt gỡ rác, tốp trên thuyền tiếp nhận và tốp đưa rác vào bờ xử lý.

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Các tình nguyện viên lặn tự do giải cứu san hô ở Hòn Sụp

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

Sau hơn 3 tiếng nỗ lực dưới đáy biển, nhóm đã thu gom hơn 300 kg rác thải gồm bẫy rập, lưới ma, bẫy lồng... trong phạm vi hơn 500 m2

Anh Đào Đặng Công Trung, huấn luyện viên lặn tự do PADI (là những chuyên gia được đào tạo và cấp phép bởi Hiệp hội Huấn luyện viên lặn chuyên nghiệp để giảng dạy bộ môn lặn tự do) chia sẻ đầy lo lắng: "Những cái bẫy vô hình sắc nhọn này không chỉ gây tổn thương trực tiếp cho san hô mà còn đe dọa nghiêm trọng đến nhiều loài sinh vật biển khác. Bản thân chúng tôi, dù lặn chuyên nghiệp nhưng khi tiếp cận cũng phải hết sức thận trọng, dùng kỹ năng và nghiệp vụ suốt nhiều năm cắt lưới mới hoàn thành được một lượng lớn lưới ma bao phủ san hô".

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Nhóm thu gom hơn 300 kg rác thải chỉ sau 3 giờ đồng hồ

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Rất thận trọng, cùng kỹ năng và nghiệp vụ dày dạn cắt lưới mới xử lý được một lượng lớn "lưới ma" bao phủ san hô

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Lặn sâu để giải cứu hệ sinh thái dưới đáy biển

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

Chặng đường thầm lặng hồi sinh rạn san hô

Đây là hoạt động thường kỳ và đầy "thiện chiến" đã được nhóm duy trì bền bỉ suốt hơn 3 năm qua tại vùng biển Sơn Trà.

Anh Huỳnh Hoài Thanh (thường gọi là anh Mía), một thành viên tích cực của nhóm SUP bãi biển Mân Thái, cho biết nếu trước đây nhóm tập trung lan tỏa hoạt động nhặt rác trên cạn thì hiện tại, mục tiêu cốt lõi là lặn sâu để giải cứu hệ sinh thái dưới đáy biển.

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 5.

Hoạt động đầy "thiện chiến" đã được duy trì bền bỉ suốt hơn 3 năm qua tại vùng biển Sơn Trà

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

Theo anh Thanh, bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu khiến san hô bị tẩy trắng, thì rác thải và lưới bủa vây là nguyên nhân trực tiếp khiến các rạn san hô bị gãy đổ, thiếu ánh sáng rồi chết dần.

"Dù là công việc nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp thôi, nhưng chúng tôi rất tự hào với chút đóng góp thầm lặng của các thành viên", anh Thanh bộc bạch.

Lan tỏa thông điệp xanh đến cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở việc dọn rác, những "người con của biển" như anh Trung, anh Thanh còn lồng ghép ý thức bảo tồn vào các khóa đào tạo lặn tự do và các buổi huấn luyện chèo SUP. Từ đó, tinh thần trách nhiệm với đại dương được truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ và các học viên.

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 6.

Rác thải và lưới bủa vây là nguyên nhân trực tiếp khiến các rạn san hô bị gãy đổ

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

Nhiều chương trình "cởi trói san hô" do nhóm đồng hành đã thu hút đông đảo tình nguyện viên, góp phần định hình hình ảnh Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách.

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 7.

Nhiều tình nguyện viên cùng đồng hành với chương trình "cởi trói san hô"

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 8.

Ca nô tiếp cận nhóm tình nguyện để đưa rác thải vào bờ xử lý

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

'Cởi trói' san hô dưới đáy biển Hòn Sụp ở Đà Nẵng- Ảnh 9.

Cộng đồng SUP và lặn biển Đà Nẵng cùng chung tay để nơi đây trở thành điểm đến an toàn cho cả người và sinh vật biển

ẢNH: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG

Nhìn lại thành quả sau mỗi chuyến lặn, anh Trung tự hào: "Mỗi tấm lưới được kéo lên là một phần sự sống được bảo vệ. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Hơn ai hết, ở dưới đáy biển, chúng tôi hiểu rất rõ điều đó".

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