Collagen không phải cứ uống là đẹp mà bí quyết từ chuyên gia chia sẻ dưới đây!

Có phải cứ bổ sung collagen là da đẹp? Sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng?

Collagen từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc với phụ nữ sau tuổi 25. Đây là loại protein chiếm tỷ lệ lớn trong cấu trúc da, giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc và căng mịn. Tuy nhiên, không phải cứ uống collagen là làn da sẽ đẹp lên ngay lập tức như quảng cáo.

Thực tế, nhiều người đầu tư collagen khá đắt tiền nhưng sau vài tháng vẫn không thấy thay đổi rõ rệt. Da vẫn khô, thiếu sức sống, thậm chí cơ thể còn mệt mỏi, dễ mất ngủ hoặc đau nhức nhẹ. Nguyên nhân nằm ở cách bổ sung chưa phù hợp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và chăm sóc da, collagen muốn phát huy hiệu quả cần đảm bảo nhiều yếu tố như nguồn collagen dễ hấp thu, liều lượng phù hợp, cơ thể đủ vitamin và khoáng chất hỗ trợ tổng hợp collagen; đồng thời phải duy trì lối sống lành mạnh.

Nói cách khác, collagen không phải "thần dược" uống vào là đẹp ngay. Đây là quá trình nuôi dưỡng từ bên trong, cần đúng sản phẩm và đúng cơ chế cơ thể.

Một điểm quan trọng khác là sau tuổi 25, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu suy giảm khoảng 1 - 1,5% mỗi năm. Từ tuổi 30 trở đi, tốc độ mất collagen diễn ra nhanh hơn khiến da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ, lỗ chân lông to và thiếu độ đàn hồi. Nếu không chăm sóc đúng cách, làn da sẽ xuống cấp nhanh dù skincare bên ngoài rất kỹ.

Chuyên gia chia sẻ cách bổ sung collagen giúp da khỏe đẹp từ bên trong và cải thiện sức khỏe tổng thể

Hiện nay, xu hướng làm đẹp của phụ nữ hiện đại không còn dừng ở "da trắng cấp tốc" mà chuyển sang chăm sóc bền vững từ bên trong. Một làn da khỏe thường đi kèm cơ thể khỏe, giấc ngủ tốt và chế độ sống lành mạnh. Theo chuyên gia, để collagen phát huy tối đa hiệu quả, chị em nên chú ý những nguyên tắc sau.

Ưu tiên collagen thủy phân dễ hấp thu

Không phải loại collagen nào cơ thể cũng hấp thu tốt như nhau. Collagen dạng thủy phân có kích thước phân tử nhỏ hơn nên dễ hấp thu hơn collagen thông thường. Đây cũng là dạng collagen được ứng dụng phổ biến trong nhiều sản phẩm cao cấp hiện nay vì khả năng hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi da tốt hơn.

Bổ sung đều đặn thay vì uống ngắt quãng

Nhiều người có thói quen uống collagen vài ngày rồi quên hoặc chỉ dùng khi da xuống cấp. Tuy nhiên, collagen cần được duy trì đều đặn trong thời gian đủ dài để cơ thể tái tạo và phục hồi. Thông thường, phải sau khoảng 6 - 8 tuần mới bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi của da như mềm hơn, bớt khô ráp và có độ căng bóng tự nhiên hơn.

Kết hợp chế độ ăn healthy

Collagen không hoạt động độc lập. Cơ thể vẫn cần vitamin C, kẽm, protein và chất chống oxy hóa để hỗ trợ tổng hợp collagen hiệu quả. Vì vậy, những người theo đuổi phong cách sống healthy thường có làn da khỏe và trẻ lâu hơn. Họ không chỉ uống collagen mà còn chú trọng ngủ sớm, uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và hạn chế đồ ngọt.

Hạn chế những thói quen phá hủy collagen

Ánh nắng mặt trời, stress kéo dài, thức khuya và hút thuốc đều là "kẻ thù" của collagen. Dù bổ sung collagen đắt tiền đến đâu nhưng thường xuyên ngủ muộn hoặc bỏ quên kem chống nắng, hiệu quả cũng giảm đi đáng kể. Đó là lý do chuyên gia luôn nhấn mạnh rằng chăm sóc da đẹp là sự kết hợp giữa dinh dưỡng, skincare và lối sống.