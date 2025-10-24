Cốm Hà Nội bị ảnh hưởng sau bão: Người bán, người mua đều tiếc nuối

Cốm Hà Nội sau mùa mưa lũ

Vừa qua, liên tiếp ba cơn bão số 9, 10 và 11 đổ bộ vào các tỉnh, thành tại vùng Bắc - Trung Bộ, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mưa bão còn tác động mạnh đến nhiều ngành nghề sản xuất, trong đó có nghề làm cốm truyền thống ở Hà Nội, vốn đang vào mùa rộn ràng nhất trong năm. Hương cốm Hà Nội cũng vì đó mà ít đi.

Dù thời tiết không thuận lợi, hình ảnh những gánh cốm vẫn xuất hiện thưa thớt trên các con phố Xuân Thủy, Kim Mã, Thụy Khuê như một nét đặc trưng của thủ đô. Mỗi gói cốm nhỏ có giá từ 25.000 đến 50.000 đồng, thường được gói trong lá sen để giữ nguyên hương thơm tự nhiên và sắc xanh. Nhiều người dân cho biết họ vẫn tìm mua vì chỉ có hương cốm mới khiến người ta cảm nhận rõ nét mùa thu Hà Nội.

Mưa bão còn tác động mạnh đến nhiều ngành nghề sản xuất, trong đó có nghề làm cốm truyền thống ở Hà Nội ẢNH: GIA HÂN

Hương cốm vẫn còn dù lắm khó khăn

Những năm gần đây, hương cốm xanh dẻo dường như không chỉ gợi ký ức mùa thu trong lòng người Hà Nội xưa, mà còn trở thành “đặc sản tinh thần” được nhiều bạn trẻ yêu thích. Niềm hứng khởi từ thế hệ mới khiến các nghệ nhân làm cốm phấn khởi, tin tưởng nghề truyền thống sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa.

Dù thời tiết thất thường, những mẻ cốm mới vẫn kịp ra đời, giữ lại hương vị quen thuộc của mùa thu Hà Nội. Giữa nhịp sống hiện đại, cốm không chỉ là món quà truyền thống, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó với người Tràng An. Gìn giữ hương cốm, cũng là cách thế hệ hôm nay góp phần bảo tồn một nét đẹp lâu đời, để hồn thu Hà Nội vẫn còn vẹn trong từng hạt cốm xanh.