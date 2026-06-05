Từ AI PC, bộ nhớ DDR5 đến SSD PCIe Gen5, các nhà sản xuất đang chạy đua để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ các ứng dụng AI, chơi game, sáng tạo nội dung và điện toán biên. Trong số đó, MINIX, Biwin và Klevv là 3 thương hiệu thu hút sự chú ý với những sản phẩm mới được giới thiệu tại triển lãm Computex 2026.

Computex 2026: AI đang thay đổi thị trường phần cứng máy tính như thế nào?

Năm nay MINIX giới thiệu loạt AI PC thế hệ mới được xây dựng trên các nền tảng NVIDIA, Intel và AMD. Đây được xem là bước đi mới của thương hiệu vốn nổi tiếng với các dòng mini PC kích thước nhỏ gọn.

Theo công ty, danh mục sản phẩm mới hướng đến nhiều nhu cầu khác nhau, từ người dùng cá nhân, doanh nghiệp đến các hệ thống xử lý dữ liệu tại biên.

AI PC thế hệ mới từ MINIX ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Nếu MINIX tập trung vào các dòng máy tính được tối ưu cho AI, Biwin và Klevv lại đại diện cho một phần không kém quan trọng của hệ sinh thái này: bộ nhớ và lưu trữ. Dù ít được nhắc đến hơn các bộ xử lý hay card đồ họa, đây là những thành phần đóng vai trò quyết định trong việc xử lý, lưu trữ và truyền tải khối lượng dữ liệu khổng lồ mà các ứng dụng AI tạo ra mỗi ngày.

Tại Computex 2026, cả Biwin và Klevv đều cho thấy xu hướng chung của thị trường là nâng cao dung lượng bộ nhớ và tốc độ lưu trữ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ AI, sáng tạo nội dung, chơi game và các ứng dụng chuyên nghiệp. Các sản phẩm được giới thiệu không chỉ hướng đến những hệ thống AI quy mô lớn mà còn phục vụ nhu cầu của người dùng cá nhân, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp.

Biwin mang đến triển lãm danh mục sản phẩm trải dài từ bộ nhớ máy tính, ổ lưu trữ tốc độ cao cho máy tính cá nhân và máy tính xách tay ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Theo các doanh nghiệp trong ngành, khi các mô hình AI ngày càng phức tạp và lượng dữ liệu cần xử lý liên tục tăng lên, nhu cầu về bộ nhớ dung lượng lớn và thiết bị lưu trữ tốc độ cao cũng tăng theo. Điều này giúp hệ thống xử lý dữ liệu nhanh hơn, giảm thời gian chờ và duy trì hiệu suất ổn định khi thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

Trong khi đó, Klevv tập trung vào các giải pháp bộ nhớ và lưu trữ dành cho thế hệ máy tính hiệu năng cao mới. Bên cạnh việc tăng tốc độ và dung lượng, công ty cũng chú trọng đến những hệ thống có thiết kế nhỏ gọn - phân khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người dùng máy tính tự lắp ráp cũng như các nhà sáng tạo nội dung.

Các sản phẩm của Klevv tại Computex 2026 ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Klevv chú trọng đến những hệ thống có thiết kế nhỏ gọn - phân khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người dùng máy tính tự lắp ráp ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Sự xuất hiện của MINIX, Biwin và Klevv tại Computex 2026 cho thấy cuộc đua AI hiện nay không còn xoay quanh một thành phần phần cứng duy nhất. Từ máy tính AI, bộ nhớ cho đến thiết bị lưu trữ, các nhà sản xuất đang đồng loạt chuẩn bị cho giai đoạn AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong công việc, học tập, giải trí và hoạt động sản xuất.

Trong bối cảnh AI dần trở thành một phần của đời sống số, những thành phần từng được xem là "hậu trường" như RAM hay ổ lưu trữ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Computex 2026 cho thấy các nhà sản xuất phần cứng không chỉ chạy đua về hiệu năng, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng đủ mạnh để hỗ trợ làn sóng ứng dụng AI trong những năm tới.