Còn 5 thói quen này thì bạn không thể giảm cân được

1. Bạn đang ăn uống vô độ

Theo huấn luyện viên (HLV) Brady, ăn uống vô độ là sẽ khiến bạn không thể giảm cân. Tại sao? Bạn không nắm được lượng calo nạp vào, điều này có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều.

HLV Brady giải thích: "Cho dù đó được coi là thực phẩm "tốt cho sức khỏe", nhưng quá nhiều bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành điều xấu. Thay vào đó, hãy kiểm soát khẩu phần ăn để biết lượng calo bạn tiêu thụ trong ngày và giảm thiểu việc ăn quá nhiều".

2. Bạn đang bỏ bữa

HLV Brady giải thích, việc bỏ bữa sẽ đưa cơ thể bạn vào "chế độ sinh tồn", có nghĩa là bạn bám vào lượng calo bạn tiêu thụ để đảm bảo năng lượng.

"Hơn nữa, vì đói, bạn dễ dàng chọn thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như dừng lại ở một nhà hàng thức ăn nhanh", cô Brady nói thêm.

Trời ơi, lại tăng cân rồi! SHUTTERSTOCK

3. Bạn đang uống calo của mình

Cho dù bạn đang nhấm nháp ly nước ép trái cây hay ly rượu vang, hãy nhớ rằng đồ uống có thể chứa nhiều calo.

Cô Brady cho biết: "Nhiều người không nhận ra hầu hết các loại đồ uống đều có calo, cùng với lượng đường có trong đồ uống, tất cả khiến chúng ngon hơn.

Việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ dẫn đến tăng cân, mà đặc biệt là uống rượu có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn".

4. Không được nghỉ ngơi đầy đủ

Đừng coi thường lợi ích của một giấc ngủ ngon và việc phục hồi sau khi tập luyện.

Theo nghiên cứu, bạn càng cắt giảm thời gian nghỉ ngơi, bạn càng có nhiều khả năng tăng cân.

Cô Brady cho biết: Cơ thể của bạn có xu hướng thèm ăn carb và thực phẩm giàu calo khi thiếu ngủ. Cần lưu ý rằng những ngày nghỉ ngơi là rất quan trọng.

5. Bạn đang ưu tiên tập thể dục hơn là dinh dưỡng

Chỉ tập thể dục là chưa đủ để giảm cân, còn phải chú ý đến ăn uống, lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày SHUTTERSTOCK

Tập thể dục là chìa khóa trong bất kỳ chương trình giảm cân nào, nhưng cần có sự cân bằng lành mạnh giữa việc tập thể dục và dinh dưỡng.

Cô Brady giải thích: "Đây là lúc quy tắc 80/20 để giảm cân phát huy tác dụng. 80% giảm cân dựa trên những gì bạn ăn, trong khi 20% còn lại dựa trên những gì bạn làm, hay còn gọi là tập thể dục.

Vì vậy, điều này có nghĩa là bạn không thể thực hiện một chế độ ăn kiêng tồi.

Cho dù bạn tập thể dục nhiều, nhưng nếu chế độ ăn uống của bạn có nhiều calo, bạn sẽ không giảm cân.

Bạn phải đốt cháy nhiều calo hơn mức ca lo bạn nạp vào. Nhưng nhiều người ít nhận thấy lượng calo bạn đốt cháy trong ngày nhờ tập thể dục chỉ là một phần nhỏ.

Do đó, để giảm cân, bạn phải tập trung vào chế độ dinh dưỡng và lượng calo nạp vào", theo Eat This, Not That!