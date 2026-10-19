Con dâu 'vua sòng bạc' tái xuất sàn diễn Victoria's Secret sau đám cưới hào môn

Hề Mộng Dao trong show diễn tái xuất

Hề Mộng Dao trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026 ẢNH: AFP

Hề Mộng Dao là một trong số ít người mẫu Trung Quốc trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) hôm 18.10 (sáng 19.10 theo giờ Việt Nam). Người mẫu 37 tuổi trình diễn hai thiết kế lên sân khấu, tự tin sải những bước catwalk chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên "chân dài" xứ Trung trở lại sàn diễn nội y sau 8 năm vắng bóng. Thời gian qua, cô lùi về hậu trường, dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ với doanh nhân Hà Du Quân.

Trong video phỏng vấn về show diễn của Victoria's Secret, Hề Mộng Dao cho biết cô rất vui, hào hứng khi được trở lại đồng thời tiết lộ bản thân ăn kiêng, tập luyện chăm chỉ để có hình thể đẹp nhất khi bước lên sàn catwalk. Người đẹp 8X chia sẻ thêm: "Tôi thực sự mong chờ con gái xem video trình diễn và nói: 'Mẹ đẹp quá'. Khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ khiến tôi thấy vô cùng mãn nguyện".

Trên Instagram cá nhân, Hà Du Quân cũng chia sẻ màn trình diễn của vợ và hết lời khen ngợi cô. Doanh nhân 9X gọi Hề Mộng Dao là "thiên thần ngoài đời thực" đồng thời đùa rằng hàm của mình đã rơi xuống khi xem cô biểu diễn. Con trai "vua sòng bạc Macau" bày tỏ: "Vô cùng tự hào về em. Em là niềm tự hào của gia đình. Thiên thần đã trở lại với đôi cánh bay lượn khổng lồ của cô ấy".

Người mẫu 37 tuổi diện thiết kế xuyên thấu ánh vàng nổi bật với đôi cánh bay bổng trong mỗi bước chân. Đây là một trong những đôi cánh có kích thước lớn nhất trong show diễn hôm 18.10 ẢNH: AFP

Cũng trong show diễn, Hề Mộng Dao đội vòng hoa, diện nội y ren hồng phối cùng corset và phần đuôi mềm mại. Thiết kế tôn vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao 1,78 m của người mẫu ẢNH: AFP

Hề Mộng Dao đã trình diễn cho Victoria's Secret từ năm 2013 và từ đó liên tục sải bước trong show thời trang ăn khách của hãng cho đến năm 2018. Hồi 2017, khi trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show ở Thượng Hải, người đẹp ngã nhào trên sân khấu từ đó nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng "chân dài" 8X cố tình vấp ngã để thu hút sự chú ý.

Sau sự cố, Hề Mộng Dao từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng đó là một trải nghiệm không dễ vượt qua. "Đó chắc chắn là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong sự nghiệp, đặc biệt là khi show diễn diễn ra ở quê nhà, trước mắt mẹ và người thân của tôi. Tuy nhiên, sự ủng hộ mà tôi nhận được từ mọi người ngày hôm qua thật tuyệt vời và tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã ở bên cạnh tôi", cô chia sẻ. Người mẫu gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp đã đỡ cô dậy sau cú ngã, cảm ơn những cô gái an ủi mình ở hậu trường cùng những người đã đồng hành, cổ vũ cô suốt nhiều năm. "Tôi sẽ đứng dậy từ chỗ mình vấp ngã và tiếp tục cố gắng để đền đáp lại tất cả sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình", Hề Mộng Dao bày tỏ.

Hề Mộng Dao tại Victoria's Secret Fashion Show 2017 ẢNH: AFP

Những năm lui về làm dâu hào môn

Hề Mộng Dao (Ming Xi) sinh năm 1989 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp vào năm 2009 sau khi tham gia một cuộc thi trên truyền hình. Đến năm 2011, người đẹp bắt đầu lấn sân sang thị trường quốc tế khi trình diễn tại show thời trang của Givenchy sau đó tham gia chiến dịch quảng cáo của hãng. Ming Xi được nhiều người biết đến hơn nhờ trình diễn cho show nội y của Victoria's Secret từ 2013 đến 2018. Nhờ đó, người mẫu có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng: Balmain, Louis Vuitton, Balenciaga… và được nhắc đến là một trong những người mẫu trẻ Trung Quốc thành công nhất ở thị trường quốc tế.

Trở lại sàn diễn nội y sau nhiều năm lui về chăm sóc gia đình, Hề Mộng Dao được chồng hết mực ủng hộ ẢNH: REUTERS

Năm 2019, Hề Mộng Dao kết hôn với Hà Du Quân (con trai "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân và người vợ thứ tư Lương An Kỳ) từ đó dần rút lui khỏi làng mẫu, tập trung làm vợ, làm mẹ. Cặp đôi có con trai đầu lòng hồi 2019 và đón con gái hồi 2021. Bên cạnh chăm sóc gia đình, cô cũng được cho là phải làm quen với việc kinh doanh của nhà chồng. Gia tộc "vua sòng bạc" sở hữu khối tài sản khổng lồ, trong đó riêng bà Lương An Kỳ nắm khoảng 2 tỉ USD (thống kê theo gian thực của Forbes).

Sau nhiều năm bên nhau, hồi tháng 6.2026, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân tổ chức hôn lễ xa hoa tại lâu đài cổ ở Pháp. Theo HK01, cặp đôi chi hơn 100 triệu HKD cho đám cưới cổ tích, đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho dàn khách mời. Đến tháng 9, họ cử hành nghi thức cưới truyền thống và tiệc báo hỷ hoành tráng tại Macau. Trong đám cưới, bà Lương An Kỳ bày tỏ niềm hạnh phúc khi con trai tìm được bạn đời thông minh, tốt bụng. Nữ tỉ phú cảm ơn con dâu vì hòa nhập với đại gia đình, sinh hai em bé đáng yêu.