Dàn mỹ nhân trình diễn nóng bỏng tại show Victoria's Secret Fashion Show 2026

Rosie Huntington-Whiteley từng là "chân dài" quen thuộc trên sàn diễn Victoria's Secret từ năm 2006 đến 2010. "Bông hồng Anh" chia sẻ với Vogue rằng cô rất vui khi được trở lại làm người mẫu cho thương hiệu biểu tượng này. Người đẹp tiết lộ dành nhiều thời gian tập luyện, chăm sóc sắc vóc trong lần trở lại. "Đối với tôi, điều quan trọng là cảm thấy khỏe mạnh, săn chắc và có thể lực tốt, chứ không phải chăm chăm đến con số trên cân hay thước đo. Năng lực tạo nên sự tự tin", siêu mẫu 8X nói thêm