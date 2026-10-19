Dàn mỹ nhân trình diễn nóng bỏng tại show Victoria's Secret Fashion Show 2026
Show diễn thời trang mới nhất của Victoria's Secret vừa diễn ra tại California (Mỹ) với sự trở lại của dàn 'thiên thần' đình đám: Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima… bên cạnh những người mẫu trẻ được săn đón: Elsa Hosk, Gigi Hadid, Barbara Palvin…
Victoria's Secret Fashion Show 2026 quy tụ dàn mẫu đình đám
Victoria's Secret Fashion Show 2026 được tổ chức ngày 18.10 (sáng 19.10 theo giờ Việt Nam) tại California (Mỹ). Sân khấu năm nay tiếp tục hút mắt người xem với những màn trình diễn nóng bỏng của dàn mẫu đình đám với những đôi cánh "thiên thần" biểu tượng.
Điểm sáng của Victoria's Secret Fashion Show 2026 tiếp tục chứng kiến dàn "thiên thần nội y" nổi tiếng của hãng tái xuất. Trong đó, Rosie Huntington-Whiteley trở lại sàn diễn của Victoria's Secret sau 16 năm vắng bóng
Mỹ nhân 39 tuổi tự tin khoe thân hình săn chắc, gợi cảm trong thiết kế màu xanh băng lấp lánh được điểm những phụ kiện sáng chói quanh người. Cô hoàn thiện trang phục với đôi cánh thiên thần bằng lông vũ trắng, mái tóc vàng óng ả buông xõa, đôi bông tai dài và một chiếc vòng cổ pha lê
Rosie Huntington-Whiteley từng là "chân dài" quen thuộc trên sàn diễn Victoria's Secret từ năm 2006 đến 2010. "Bông hồng Anh" chia sẻ với
Vogue rằng cô rất vui khi được trở lại làm người mẫu cho thương hiệu biểu tượng này. Người đẹp tiết lộ dành nhiều thời gian tập luyện, chăm sóc sắc vóc trong lần trở lại. "Đối với tôi, điều quan trọng là cảm thấy khỏe mạnh, săn chắc và có thể lực tốt, chứ không phải chăm chăm đến con số trên cân hay thước đo. Năng lực tạo nên sự tự tin", siêu mẫu 8X nói thêm
Dàn mẫu năm nay còn chào đón sự trở lại của "thiên thần" đình đám một thời Candice Swanepoel. Cô trở thành "thiên thần" của Victoria's Secret năm 2010, là một trong những "thỏi nam châm" hút khán giả qua nhiều show diễn của hãng. Mỹ nhân Nam Phi từng được chọn trình diễn chiếc Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD vào năm 2013
“Thiên thần nội y” Alessandra Ambrosio tiếp tục trở lại sàn diễn Victoria's Secret, đánh dấu lần thứ 20 cô sải bước trong show diễn của thương hiệu này. Ở tuổi 45, siêu mẫu Brazil vẫn quyến rũ, ngọt ngào và tràn đầy năng lượng
Một gương mặt kỳ cựu khác trở lại sàn diễn năm nay là siêu mẫu Adriana Lima. Mỹ nhân 45 tuổi là một trong những người mẫu gắn bó lâu năm nhất với Victoria's Secret
Sau hình ảnh “bế” bụng bầu lên sàn diễn năm ngoái, Jasmine Tookes trở lại Victoria's Secret Fashion Show với hình ảnh rạng rỡ, nóng bỏng. Mỹ nhân 35 tuổi vẫn gây thương nhớ với nụ cười ngọt ngào cùng màn sải bước cuốn hút
Gig Hadid đầy nóng bỏng trên sàn diễn trong thiết kế hai mảnh quyến rũ cùng đôi cánh sequin tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Cô là một trong những siêu mẫu 9X được săn đón nhất hiện nay đồng thời là gương mặt được chú ý hàng đầu trong show diễn của Victoria's Secret những năm gần đây
Trở lại sàn diễn Victoria's Secret với đôi cánh "thiên thần", Irina Shayk thu hút ánh nhìn với những bước catwalk mềm mại, nóng bỏng cùng màn tạo dáng đầy thần thái. Show diễn 2026 đánh dấu tròn 1 thập niên kể từ khi mỹ nhân Nga lần đầu sải bước trên sàn diễn của thương hiệu nội y này
Thiết kế nội y xuyên thấu cùng đôi cánh vàng khổng lồ giúp Elsa Hosk tỏa sáng trong từng bước chân. Cô là một trong những "thiên thần" thế hệ mới của Victoria's Secret, từng được chọn trình diễn Fantasy Bra trong show diễn năm 2018
Barbara Palvin gây "choáng" khi trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 chỉ sau 6 tuần sinh con gái đầu lòng. "Chân dài" 33 tuổi khoe vóc dáng gợi cảm trong những thiết kế tôn dáng, sải những bước chân đầy tự tin cùng thần thái cuốn hút. Cô chia sẻ với
Page Six ở hậu trường rằng việc trở lại sau 6 tuần nghỉ thai sản là điều bình thường mà nhiều phụ nữ khác vẫn làm, huống hồ cô chỉ sải bước trên sàn catwalk
Bình luận (0)