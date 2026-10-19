Kylie Jenner gây sốc khi diện Fantasy Bra 50 triệu USD tại show Victoria's Secret

Năm nay, Kylie Jenner là người mẫu được chọn trình diễn Fantasy Bra trong show thời trang của Victoria's Secret

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Victoria's Secret Fashion Show 2026 vừa diễn ra hôm 18.10 (sáng 19.10 theo giờ Việt Nam) tại Los Angeles (Mỹ). Bên cạnh màn trình diễn nóng bỏng từ dàn người mẫu hùng hậu, sự kiện năm nay gây chú ý với màn trở lại của Fantasy Bra kể từ năm 2018. Kylie Jenner được trao vinh dự khoác lên mình chiếc Fantasy Bra mới nhất, màn xuất hiện của mỹ nhân 29 tuổi khiến nhiều khán giả bất ngờ, "choáng váng".

Ngôi sao 9X nở nụ cười rạng rỡ khi sải bước trên sàn catwalk trong đôi cánh lông vũ màu trắng, chiếc bra chói lóa kết hợp chân váy xuyên thấu bên ngoài nội y gợi cảm. Đây là lần đầu tiên em gái Kendall Jenner trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Trong lúc Kylie tập trung tỏa sáng trên sàn diễn, ống kính máy quay hướng về hàng ghế khán giả, nơi mẹ cô - Kris Jenner và bạn trai cô - Timothée Chalamet, đang chăm chú theo dõi từng bước chân của người đẹp. Tài tử loạt phim Dune lộ rõ nét phấn khích, vỗ tay cổ vũ người yêu.

Kylie Jenner trong lần đầu trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show ẢNH: REUTERS

Kylie Jenner diện Fantasy Bra 'đắt nhất thế giới'

People tiết lộ chỉ vài ngày trước show diễn, Victoria's Secret đã công bố hợp tác với thương hiệu trang sức cao cấp Jacob & Co. để tạo ra chiếc Fantasy Bra được Kylie Jenner trình diễn. Đây là lần đầu tiên một chiếc Fantasy Bra xuất hiện trên sàn catwalk kể từ khi được Elsa Hosk trình diễn vào năm 2018. Theo tạp chí Vogue, chiếc bra này trị giá khoảng 50 triệu USD (hơn 1.294 tỉ đồng), nặng khoảng 1,8 kg, được đính 4.410 viên kim cương tự nhiên và 1 viên kim cương vàng Fancy Vivid cắt kiểu radiant 75,54 carat. 15 nghệ nhân đã dành 1.000 giờ để chế tác nó.

Chia sẻ trên trang web của Victoria's Secret, Jacob Arabo - nhà sáng lập Jacob & Co, cho biết ông muốn tạo ra chiếc áo ngực Fantasy Bra "đắt nhất từng được sản xuất". "Đối với tôi, điều quan trọng nhất là những viên kim cương, ánh sáng và chuyển động. Chúng tôi đã tập hợp những viên kim cương đặc biệt với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, bao gồm cả kiểu cắt angel-cut độc quyền của chúng tôi và thiết kế sao cho nó bắt sáng trong từng bước đi. Kỹ thuật chế tác vô cùng tinh xảo và điều quan trọng nhất là cảm xúc mà nó mang lại khi bạn chiêm ngưỡng nó tỏa sáng trên sàn catwalk", vị này chia sẻ.

Chiếc áo ngực được mỹ nhân sinh năm 1997 diện trên người được tiết lộ trị giá đến 50 triệu USD với hàng nghìn viên kim cương được đính lên đó ẢNH: REUTERS

Áo ngực Fantasy Bra vốn gắn liền với những buổi trình diễn của Victoria's Secret và được xem là một trong những phần đặc biệt của show nội y nổi tiếng này. Fantasy Bra ra mắt lần đầu vào năm 1996 khi được siêu mẫu huyền thoại Claudia Schiffer khoác lên người. Thiết kế này được đính hơn 100 carat kim cương cùng nhiều loại đá quý và đá bán quý khác. Nó được mệnh danh là chiếc áo ngực triệu đô (tên gọi bắt nguồn từ giá bán thực tế là 1 triệu USD, theo People) và chỉ xuất hiện cùng Schiffer trong catalog và trên các bảng quảng cáo, chứ không phải trong show diễn.

Năm 1997, Tyra Banks sải bước trên sàn catwalk với chiếc áo ngực Diamond Dream Bra trị giá 3 triệu USD, được thiết kế bởi Harry Winston, với hàng trăm viên kim cương. Qua nhiều năm, áo ngực Fantasy Bra ngày càng trở nên xa xỉ hơn với các mẫu thiết kế có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu USD. Loạt siêu mẫu đình đám: Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Jasmine Tookes, Candice Swanepoel… từng sải bước trên sàn catwalk trong dòng thiết kế mang tính biểu tượng này.