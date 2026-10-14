Cựu 'thiên thần nội y' bức xúc vì trượt cơ hội diễn show Victoria's Secret

Romee Strijd mong được quay trở lại sàn diễn Victoria's Secret sau nhiều năm lui về với vai trò làm mẹ của hai con ẢNH: AFP

Trên tài khoản TikTok có hơn 1,3 triệu người theo dõi, Romee Strijd tiết lộ cô đã tham dự buổi tuyển chọn người mẫu ở New York (Mỹ) với một đội ngũ mới từ tháng 9 để giành cơ hội sải bước trong show diễn Victoria's Secret 2026. Mỹ nhân 31 tuổi tiếp tục: "Tôi nghĩ mình sẽ sớm biết mình có được tham gia chương trình lần này hay không, nhưng tôi không nhận được thông báo gì trong nhiều tuần. Và tôi nghĩ tên tôi có thể nằm trong danh sách nào đó".

"Chân dài" này lộ rõ vẻ thất vọng: "Hôm nay là thứ hai trong khi show diễn được tổ chức vào chủ nhật này (18.10) và tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì. Vì vậy, tôi liên tục hỏi công ty quản lý về tình hình, nhưng dường như tôi vẫn nằm trong danh sách 'có thể'. Đã 5 tuần kể từ khi tôi casting rồi". Người mẫu Hà Lan thừa nhận về mặt tinh thần, cô cảm thấy bất ổn vì bản thân vẫn tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ nhưng không chắc mình có thể được trình diễn hay không.

Tuy nhiên, cô vẫn phải duy trì tập luyện, siết dáng vì không biết trước được điều gì và vì trong ngành người mẫu, "mọi thứ đều gấp gáp". "Tôi đã tập luyện chăm chỉ suốt mùa hè qua vì cần đầu tư nhiều năng lượng hơn vào việc rèn luyện kể từ khi sinh hai con. Bạn biết đấy, cơ thể sau sinh cần vận động thể chất nhiều hơn trước. Tôi rất muốn tham gia show diễn này một lần nữa ngay cả sau khi có con, vì tôi cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp", người đẹp 9X giải thích.

Lý do khiến siêu mẫu Victoria's Secret thất vọng, suy sụp

Romee Strijd trong show diễn nội y của Victoria's Secret hồi 2018 ẢNH: AFP

Trong video thứ hai được đăng tải vài giờ sau đó, Romee Strijd lộ gương mặt thất vọng, nước mắt chực trào. Người mẫu tiết lộ rằng cô đã biết câu trả lời chắc chắn rằng mình sẽ không được tham gia show diễn. "Đó là một lời từ chối và điều đó không sao cả, bởi vì bị từ chối là một phần của nghề người mẫu và điều đó hoàn toàn bình thường", người mẫu này nghẹn lời. Strijd kể lại lời quản lý của cô: "Bạn diễn rất tuyệt, nhưng họ nghĩ bạn sẽ không phù hợp với chương trình năm nay".

Romee Strijd cho biết phía công ty quản lý của mình nói rằng giám đốc casting đã thông báo vào cuối tuần trước rằng họ "vẫn chưa quyết định" về trường hợp của cô và sẽ thông báo lại. Strijd tiếp tục: "Toàn bộ câu chuyện không được tóm tắt đầy đủ, điều này khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn cả việc không được tham gia show diễn… Tôi cảm thấy không được công ty hỗ trợ. Tôi cảm thấy mình không được biết hết sự thật".

Nữ người mẫu thừa nhận việc không biết rõ câu chuyện trong nhiều tuần qua khiến bản thân căng thẳng tinh thần. "Tôi không nghĩ mình sẽ lại tham gia casting trong tương lai vì tôi không thích cách mọi chuyện diễn ra. Tôi không hài lòng với toàn bộ quá trình này. Tôi không thích cách mình bị đối xử và tất nhiên là tôi muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp", cô nói thêm.

Show diễn thời trang của Victoria's Secret dự kiến diễn ra ngày 18.10 tới tại Los Angeles (Mỹ). Năm nay, nhiều siêu mẫu đình đám như: Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham… sẽ tham gia trình diễn.

Romee Strijd (bìa phải) bên dàn "thiên thần nội y" của Victoria's Secret ẢNH: AFP

Romee Strijd sinh năm 1995 tại Hà Lan và có hơn chục năm hoạt động trong làng mẫu. Mỹ nhân 9X sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh hút hồn cùng thân hình mảnh dẻ, chiều cao 1,82 m. Strijd từng là "thiên thần nội y" của Victoria's Secret, sải bước trên sàn diễn của thương hiệu này từ 2014 đến 2018. Romee Strijd cũng đã trình diễn cho nhiều thương hiệu lớn: Burberry, Celine, Louis Vuitton, Prada, Alexander McQueen, Balmain… đồng thời tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo, "phủ sóng" trên loạt tạp chí thời trang: Vogue, Elle, Harper's Bazzar…

Về đời tư, Romee Strijd có chồng - Laurens van Leeuwen và hai con.