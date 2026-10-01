Cựu 'thiên thần nội y' Miranda Kerr trở lại sàn diễn sau hơn 9 năm

Miranda Kerr trên sàn catwalk hôm 30.9 ẢNH: AP

Show diễn thời trang nữ xuân/hè 2027 của Stella McCartney tại Paris (Pháp) hôm 30.9 là sự kiện đánh dấu màn trở lại của Miranda Kerr sau 9 năm vắng bóng trên sàn catwalk. Trong lần trở lại sàn diễn, "thiên thần" đình đám một thời của Victoria's Secret thu hút ánh nhìn trong chiếc váy jersey màu xanh nhạt với chất liệu mềm mại nổi bật với phần độn vai cùng những đường cắt xẻ gợi cảm và chi tiết thắt eo. Thiết kế giúp làm nổi bật vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc cùng vẻ đẹp mềm mại, nữ tính của siêu mẫu 43 tuổi.

Mỹ nhân người Úc vẫn gây ấn tượng với những bước chân uyển chuyển, chuyên nghiệp cùng thần thái tự tin, cuốn hút. Cô khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ khi vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ cùng thân hình gợi cảm sau 4 lần sinh nở.

Siêu mẫu 43 tuổi thu hút ánh nhìn với vẻ đẹp dịu dàng, vóc dáng săn chắc cùng những bước catwalk mềm mại ẢNH: AP

Sự xuất hiện của Miranda Kerr trở thành tâm điểm chú ý của show diễn bởi người mẫu 8X đã không sải bước trên sàn catwalk kể từ sau show diễn của Moschino hồi tháng 6.2017. Theo PageSix, đây cũng mới là lần thứ ba mỹ nhân này trình diễn cho Stella McCartney, sau hai show diễn vào năm 2011 và 2013.

Miranda Kerr dần rút khỏi làng mẫu kể từ khi kết hôn với tỉ phú Evan Spiegel hồi 2017. Những năm qua, cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ đồng thời đẩy mạnh kinh doanh công ty mỹ phẩm riêng.

Miranda Kerr dự sự kiện của Dior hôm 29.9. Ở tuổi 43, chân dài Úc vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ ẢNH: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với Grazia Magazine, siêu mẫu cho biết ở độ tuổi 40, cô tập trung và dành ưu tiên hàng đầu cho gia đình sau những năm đứng trên đỉnh cao nghề mẫu. Người mẫu chia sẻ hành trình làm mẹ là trải nghiệm thú vị và dạy mình nhiều điều: kiên nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn và sống yêu thương hơn.

"Độ tuổi 40 là một giai đoạn khác của cuộc đời. Tôi luôn tập trung vào gia đình, nhưng bây giờ tôi càng tập trung hơn nữa. Ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi là gia đình và công việc kinh doanh. Cuộc sống trôi qua rất nhanh và điều quan trọng là phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và đừng coi bất kỳ ngày nào là điều hiển nhiên", bà mẹ 4 con tâm sự.

Miranda Kerr lui về kinh doanh riêng, chăm sóc gia đình từ nhiều năm nay ẢNH: AP

Miranda Kerr sinh năm 1983 tại Úc và bắt đầu hoạt động trong làng thời trang sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi người mẫu ở quê nhà vào năm 1997. Về sau, người đẹp chuyển đến Mỹ và sự nghiệp bắt đầu thành công rực rỡ từ 2007 khi trở thành một trong những "thiên thần nội y" của Victoria's Secret. Khác với những siêu mẫu mình dây, mặt góc cạnh, thần thái sắc lạnh, Kerr gây thương nhớ với gương mặt tựa búp bê, đôi mắt xanh biếc cùng nụ cười má lúm đồng tiền đầy ngọt ngào. Chiều cao 1,75 m cùng vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm và những màn sải bước uyển chuyển, mềm mại, tràn đầy năng lượng khiến Miranda Kerr tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt trên sàn catwalk.

Tên tuổi của Miranda Kerr còn được củng cố qua hàng loạt show diễn thời trang cao cấp, là gương mặt được các nhà mốt hàng đầu: Christian Dior, Givenchy, Chanel, Prada, Louis Vuitton… cùng các thương hiệu mỹ phẩm, tạp chí thời trang hàng đầu săn đón.

Miranda Kerr có cuộc hôn nhân viên mãn bên tỉ phú Evan Spiegel ẢNH: AP

Về đời tư, Miranda Kerr từng trải qua cuộc hôn nhân 3 năm (2010 - 2013) với tài tử Orlando Bloom. Họ có một con trai chung tên Flynn (hiện 15 tuổi). Năm 2017, siêu mẫu lên xe hoa lần nữa với tỉ phú công nghệ Evan Spiegel kém cô 7 tuổi. Cặp đôi có 3 con trai: Hart (hiện 8 tuổi), Myles (6 tuổi) và Pierre (2 tuổi). Miranda Kerr khiến công chúng ngưỡng mộ với hôn nhân ngọt ngào, viên mãn bên chồng doanh nhân đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, văn minh với người cũ.