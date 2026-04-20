Cựu 'thiên thần nội y' Miranda Kerr khoe sắc vóc quyến rũ bên chồng tỉ phú

Xuất hiện tại lễ trao giải Breakthrough Prize, giải thưởng quốc tế danh giá được mệnh danh là “Oscar của khoa học”, vinh danh các thành tựu đột phá trong Khoa học đời sống, Vật lý cơ bản và Toán học, Miranda Kerr nhanh chóng trở thành tâm điểm khi sánh bước bên chồng tỉ phú công nghệ Evan Spiegel. Diện trang phục thanh lịch, cựu “thiên thần nội y” ghi điểm với vẻ ngoài tươi tắn, thần thái tự tin cùng vóc dáng gọn gàng, khó nhận ra cô đã trải qua 4 lần sinh nở. Khoảnh khắc cặp đôi nắm tay nhau, trao ánh nhìn tình tứ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Ở tuổi 43, Miranda Kerr vẫn duy trì được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Làn da căng mịn, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Không còn hoạt động dày đặc trong làng thời trang như trước, song sức hút của người đẹp Úc chưa bao giờ giảm nhiệt.

Miranda Kerr ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ khi sánh đôi cùng chồng, tỉ phú Evan Spiegel tại sự kiện Ảnh: INSTAGRAM MIRANDA KERR

Nhiều khán giả nhận xét, điểm đặc biệt ở Miranda Kerr không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn là nguồn năng lượng tích cực toát ra từ phong thái sống. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, cô vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu trước công chúng.

Trên mạng xã hội, cựu siêu mẫu thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ chăm sóc con cái đến các hoạt động cá nhân. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, vừa thành công trong sự nghiệp vừa viên mãn trong cuộc sống riêng.

Hôn nhân kín tiếng của Miranda Kerr với tỉ phú công nghệ

Chuyện tình giữa Miranda Kerr và Evan Spiegel từng nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai vào năm 2015. Sau đó, cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới riêng tư vào năm 2017. Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng, họ lựa chọn lối sống kín đáo, hạn chế chia sẻ đời tư trước truyền thông.

Cựu "thiên thần nội y" giữ phong độ nhan sắc ở tuổi ngoài 40, dù đã là mẹ 4 con Ảnh: INSTAGRAM MIRANDA KERR

Evan Spiegel là nhà đồng sáng lập Snapchat, anh được biết đến là một trong những tỉ phú trẻ của giới công nghệ. Dù sở hữu khối tài sản lớn, anh vẫn giữ hình ảnh giản dị và dành nhiều thời gian cho gia đình. Trong lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, Miranda Kerr từng cho biết chồng là người chu đáo, luôn ủng hộ cô trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Sau gần một thập kỷ chung sống, cặp đôi hiện có với nhau 3 con trai. Miranda Kerr còn có một con riêng với chồng cũ là Orlando Bloom. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ vẫn được duy trì văn minh, cùng nhau chăm sóc con, nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Hiện tại, Miranda Kerr dành nhiều thời gian cho gia đình và phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng. Trong khi đó, Evan Spiegel tiếp tục điều hành công ty công nghệ và duy trì vị thế trong giới kinh doanh. Dù bận rộn, cả hai vẫn cố gắng cân bằng để ưu tiên cuộc sống gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, Miranda Kerr duy trì hình ảnh kín tiếng, cô hạn chế xuất hiện trên các sàn diễn thời trang nhưng vẫn thu hút sự chú ý từ truyền thông và cộng đồng mạng mỗi lần sánh đôi cùng chồng. Tờ Vogue nhận xét cô là hình mẫu phụ nữ hiện đại biết cân bằng sự nghiệp và đời sống cá nhân, trong khi đó tờ People đánh giá hôn nhân của họ bền vững nhờ tôn trọng riêng tư.