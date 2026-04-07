Kylie Jenner khoe đường cong nóng bỏng với bikini

Kylie Jenner trong loạt ảnh mới gây "sốt" Instagram ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 7.4, trên trang Instagram có hơn 390 triệu người theo dõi, Kylie Jenner gây chú ý khi khoe loạt ảnh thư giãn bên hồ bơi ở Palm Springs, California (Mỹ). Trong bộ ảnh mới nhất được ngôi sao 29 tuổi hé lộ, cô diện bikini trắng xẻ sâu, giúp khoe trọn làn da nâu khỏe khoắn, vòng bụng săn chắc cùng những đường cong bốc lửa. Không chỉ hút mắt người nhìn với thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước, em gái Kim Kardashian còn gây thương nhớ với gương mặt xinh đẹp được tô điểm bằng tông nude nhẹ nhàng, tự nhiên và mái tóc đen gợn sóng được xõa tự nhiên.

Bài đăng mới nhất của Kylie Jenner nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt xem. Bên dưới mục bình luận, dân tình hết lời khen ngợi về sắc vóc gợi cảm của ngôi sao truyền hình thực tế đình đám. Thậm chí cô được khen ngợi là một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất mạng xã hội trong mùa hè này. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự ghen tị với bạn trai cô là tài tử Timothée Chalamet. Một bình luận ví von hài hước: "Thành thật mà nói, được ở bên cô ấy tốt hơn so với một chiến thắng ở Oscar" thu hút gần 1.000 lượt thích.

Vẻ ngoài nóng bỏng của Kylie Jenner ở tuổi 29 ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, để sở hữu sắc vóc đáng mơ ước như hiện tại, Kylie Jenner đã trải qua quá trình thay đổi nhiều năm cùng chế độ ăn uống, tập luyện và sự can thiệp của các phương pháp thẩm mỹ. People tiết lộ ngôi sao chương trình The Kardashians từng thừa nhận cô đã tiêm chất làm đầy, phẫu thuật nâng ngực từ năm 19 tuổi.

Vẻ ngoài khác lạ của Kylie so với thời mới nổi khiến cô nhiều lần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Tuy nhiên, doanh nhân sinh năm 1997 liên tục phủ nhận. "Mọi người nghĩ tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ và tái tạo hoàn toàn khuôn mặt, điều đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi rất sợ hãi và không bao giờ làm thế. Họ không hiểu việc có một mái tóc đẹp, trang điểm và chất làm đầy có thể thay đổi những gì đâu", Kylie Jenner chia sẻ với tạp chí Paper hồi 2019. Ngoài ra, cô từng thừa nhận bản thân tự ti về ngoại hình khi nhận nhiều lời chế giễu nhưng không hề can thiệp "dao kéo" để thay đổi toàn bộ diện mạo mà chỉ tiêm chất làm đầy. Kylie cũng nhiều lần phủ nhận độn mông, nâng mũi, chỉnh sửa má hoặc hàm…

Kylie Jenner hồi 2012 và 2026. Sự thay đổi trong nhiều năm qua khiến cô không ít lần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ cả gương mặt ẢNH: GETTY, AFP

Kylie Jenner sinh năm 1997, trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Tận dụng sức hút của mình, người đẹp chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm, giàu lên chóng mặt nhờ thương hiệu Kylie Cosmetics. Theo thống kê của Forbes, hiện cô sở hữu khối tài sản ước tính 670 triệu USD.

Những năm qua, Kylie Jenner là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội toàn cầu. Chỉ tính riêng trên Instagram, cô đã sở hữu hơn 390 triệu lượt theo dõi. Vẻ đẹp nóng bỏng cùng phong cách thời trang, làm đẹp hiện đại, thời thượng của Kylie trở thành xu hướng được nhiều cô gái trẻ theo đuổi. Cô cũng duy trì sức nóng qua chương trình thực tế với gia đình, tham gia các sự kiện giải trí, thời trang danh giá đồng thời thử sức với lĩnh vực diễn xuất.

Kylie Jenner và bạn trai Timothée Chalamet tại sự kiện hậu Oscar 2026 ẢNH: AFP

Về đời tư, Kylie Jenner từng trải qua mối tình khoảng 3 năm với rapper gốc Việt Tyga. Cô cũng có mối quan hệ hết tan rồi hợp với rapper Travis Scott (từ 2017 đến 2023) và có chung hai con: con gái Stormi (8 tuổi), con trai Aire (4 tuổi). Giờ đây, Kylie Jenner đang hẹn hò tài tử Timothée Chalamet. Họ đã bên nhau khoảng 3 năm, thường xuyên sánh vai tại các sự kiện giải trí.