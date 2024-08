Còn đó nỗi niềm

Cuối năm 2023, bà Kiều Quốc Túy đã có đơn gửi Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Tổng thư ký Quốc hội đề nghị sửa chữa thông tin sai về Đại biểu Quốc hội khóa I Kiều Tấn Lập. Đồng thời, bà cũng có đơn gửi Bộ Công an đề nghị bổ sung thông tin đại tá - liệt sĩ Kiều Tấn Lập và hồ sơ lưu trữ của Bộ cùng sách Danh sách liệt sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ do Bộ Công an thực hiện khi tái bản. Một điều mong muốn của bà Kiều Quốc Túy ở tuổi 80 đó là được thấy tên đường Kiều Tấn Lập tại TP.HCM cùng quê nhà Long An.