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    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Người dân đã thể hiện lời cảm ơn 'rần rần' trên mạng xã hội sau khi con đường dưới tán rừng cao su được thảm nhựa.

    Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều lời cảm ơn của người dân khu vực xã Bình An, An Viễn, Dầu Giây (thành phố Đồng Nai) khi con đường đi xuyên qua rừng cao su nối ấp An Bình và Khu 15 (đều thuộc xã Bình An) được thảm nhựa.

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 1.

    Người dân bày tỏ cảm ơn chính quyền trên mạng xã hội

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Đây là con đường tắt giúp người dân khu vực xã Bình An cũ đi đến khu công nghiệp Long Đức để làm việc. Điểm đầu là đường ĐT.769, điểm cuối là khu Hoa viên nghĩa trang Long Đức, dài 4,2 km.

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 2.

    Đây là con đường tắt, xuyên rừng cao su nối xã Bình An cũ với khu 15 của xã Long Đức cũ

    ẢNH: LÊ LÂM

    Tuy đường tắt giúp rút ngắn khoảng cách, nhưng hàng chục năm nay vốn là đường đất, trời mưa xuống sình lầy, di chuyển khó khăn.

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 3.

    Trước đây là đường đất sình lầy, bây giờ đã được trải nhựa láng mịn

    ẢNH: LÊ LÂM

    Ngắm con đường thảm nhựa xuyên rừng cao su đẹp 'như phim' ở Đồng Nai

    Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp (xã Bình An và xã Long Đức nhập thành xã Bình An mới), chính quyền xã Bình An nhận thấy cần cấp thiết cải tạo, nâng cấp tuyến đường này để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 4.

    Từng đoàn người sau khi tan ca đã trở về nhà trên con đường này

    ẢNH: LÊ LÂM

    Ông Bùi Thụy Hữu Châu, Phó trưởng Phòng Kinh tế (UBND xã Bình An) cho biết tổng chiều dài của con đường là 4,2 km, kinh phí xây dựng hơn 13 tỉ đồng. Công trình khởi công vào tháng 7.2026, đến cuối tháng 10 thì hoàn thành, đưa vào sử dụng.

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 5.

    Phần lớn thời gian trong ngày đường khá vắng, ít người qua lại

    ẢNH: LÊ LÂM

    Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tuyến đường này chạy dưới tán rừng cao su rất mát mẻ, bây giờ lại được thảm nhựa nên người dân rất phấn khởi.

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 6.

    Nhưng vào sáng sớm và chiều tà, người đi lại rất nhộn nhịp. Hầu hết là công nhân đi làm ở khu công nghiệp Long Đức

    ẢNH: LÊ LÂM

    Anh Đàm Xuân Tùng (người dân xã Dầu Giây) nói: "Tôi thường xuyên đi con đường này, trước đây vào những ngày mưa thì rất trơn trợt, do đất đỏ nên bánh xe ít bám dính, dễ bị té ngã. Còn bây giờ được thảm nhựa thì chạy thoải mái, thuận tiện hơn, con đường đi giữa rừng cao su tạo nên cảnh đẹp nữa".

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 7.

    Bây giờ mọi người đã đi lại thuận tiện, không còn nỗi lo trơn trợt, té ngã như khi còn đường đất

    ẢNH: LÊ LÂM

    Con đường dưới tán rừng cao su được trải nhựa, người dân phấn khởi cảm ơn- Ảnh 8.

    Công nhân ở khu công nghiệp Long Đức đi trên con đường để trở về nhà sau khi tan ca

    ẢNH: LÊ LÂM

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