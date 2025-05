Con đường lồng đèn mới toanh giữa lòng TP.HCM trở thành địa điểm check-in thu hút

Hình ảnh những chiếc lồng đèn làm nổi bật cả một đoạn đường khiến không ít người liên tưởng đến hình ảnh của Phố cổ Hội An.

Rất nhiều những chiếc lồng đèn đầy màu sắc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang cùng con gái chụp ảnh với những chiếc lồng đèn, chị Huỳnh Thị Ngọc Mỹ (37 tuổi), ngụ tại Q.3 cho biết: “Khung cảnh ngập tràn lồng đèn thế này làm tôi cứ ngỡ như đang ở Hội An vậy. Rất đẹp, chưa bao giờ tôi thấy nhiều lồng đèn như vậy. Ở dọc bờ kè nên không khí cũng rất mát mẻ, thoải mái, mẹ con tôi tranh thủ đi sớm vì sợ chiều tối sẽ đông người”.

Chị Ngọc Mỹ và con gái hào hứng check-in với những chiếc lồng đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Để phù hợp với khung cảnh ở đây, chị Ngọc Mỹ đã chọn cho con gái trang phục áo dài vô cùng duyên dáng.

Nằm dọc bên bờ kè nên không khí nơi đây khá mát mẻ, dễ chịu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người đến đây để chek-in, chụp ảnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tương tự, cũng liên tưởng đến hình ảnh của Phố cổ Hội An, Phạm Yến Nhi (22 tuổi), ngụ tại tỉnh Tiền Giang cho biết bản thân vô cùng may mắn khi dịp nghỉ lễ đến TP.HCM chơi lại gặp khung cảnh này. “Hôm nay đi ngang qua thấy trang trí đẹp quá nên mình ghé lại để chụp ảnh. Mình nghĩ buổi tối khi lên đèn sẽ còn đẹp hơn nữa. Ở giữa TP.HCM nhưng mà khung cảnh lại giống Phố cổ Hội An. Mình sẽ đi dạo chụp ảnh và đợi đến lúc lên đèn luôn”, Yến Nhi cho hay.

Yến Nhi cho biết khung cảnh ở đây làm cô liên tưởng đến Phố cổ Hội An ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ đến đây để chụp ảnh, nhiều người còn ra đây đi dạo, hóng mát. Đang đi bộ dọc theo đoạn bờ kè này để chụp ảnh với những chiếc lồng đèn và tận hưởng không khí mát mẻ tại đây cùng mẹ, Nguyễn Lê Ngọc Trân, học sinh lớp 8, Trường THCS Hai Bà Trưng, chia sẻ: “Em thấy không gian ở đây rất dễ thương, đẹp và nhiều màu sắc. Đứng ở đây chụp ảnh lên hình khá đẹp, hơn nữa, đây cũng là một địa điểm mới nên mẹ con em tranh thủ đi sớm vì sợ vài ngày nữa sẽ rất đông”.

Ngọc Trân và mẹ chụp ảnh cùng những chiếc lồng đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Buổi chiều, nhiều người đến đây để hóng mát, chụp ảnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Còn chị Nguyễn Dung (36 tuổi), ngụ tại đường điện Biên Phủ (Q.3), thì cho biết mấy ngày trước đi ngang qua thấy nơi đây trang trí nhiều lồng đèn đẹp quá nên hôm nay đến để check-in. “Tôi đang đợi bạn đến để chụp ảnh. Thật ra ở thành phố cũng có nhiều nơi trang trí lồng đèn nhưng chưa thấy nơi nào nhiều như vậy, hơn nữa cũng gần chỗ tôi ở nên tiện di chuyển”, chị Dung cho biết.