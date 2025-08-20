Con đường ven biển dài nhất Việt Nam mở ra tầm vóc du lịch cho Khánh Hòa

Nếu trước đây, tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đều có những điểm nhấn riêng, thì giờ đây Khánh Hòa mới là sự hợp nhất, tạo nên một lực đẩy tổng hợp mạnh mẽ. Đặc biệt, "điểm nhấn" không thể bỏ qua chính là con đường ven biển dài nhất Việt Nam, mở ra những cơ hội chưa từng có cho ngành du lịch Khánh Hòa.

Con đường ven biển chạy dọc bờ biển Ninh Thuận cũ ảnh: Thiện Nhân

Từ đại lộ Nguyễn Tất Thành…

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, dài hơn 35 km, từ lâu đã được mệnh danh là "con đường ven biển đẹp nhất Khánh Hòa". Bắt đầu từ trung tâm TP.Nha Trang, tuyến đường uốn lượn qua những ngọn đồi, men theo sườn núi, ôm trọn vịnh Cam Ranh và dẫn thẳng đến sân bay quốc tế. Với phần lớn đoạn đường được quy hoạch 4 làn xe, con đường này không chỉ là huyết mạch giao thông mà còn là một hành trình khám phá đầy mê hoặc.

Nằm dọc đại lộ là bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất. Trải dài gần 13 km, bãi Dài như một vòng cung mềm mại với bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Sự yên tĩnh và vẻ đẹp nguyên sơ của nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn tránh xa sự ồn ào của phố thị. Chính sự phát triển dọc tuyến đường này đã kéo theo sự bùng nổ của bất động sản nghỉ dưỡng và các khu du lịch đẳng cấp, biến khu vực này thành một "thủ phủ" du lịch mới.

… đến cung đường ven biển hoang sơ của Ninh Thuận cũ

Trong khi đó, Ninh Thuận cũ là vùng đất của nắng và gió, lại mang một vẻ đẹp khác biệt và đầy hoang dã. Sở hữu bờ biển dài hơn 105 km, con đường ven biển từ Cà Ná đến Vĩnh Hy không chỉ là trục đường giao thông quan trọng mà còn là một tuyến đường du lịch đầy cảm hứng.

Cung đường này xuyên qua Vườn quốc gia Núi Chúa, khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Vượt qua những con đèo cheo leo như Bình Tiên - Vĩnh Hy, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nơi những dãy núi đá cao vút ôm trọn bờ biển xanh biếc. Dọc đường đi, những điểm đến nổi tiếng lần lượt hiện ra: vịnh Vĩnh Hy hoang sơ, Hang Rái với những rặng san hô hóa thạch độc đáo và bãi Kinh lấp lánh như ngọc…

Ninh Thuận cũ còn có những "đặc sản" du lịch không nơi nào có được. Đó là đồi cát Nam Cương luôn biến đổi, là làng gốm Bàu Trúc hàng trăm năm tuổi của người Chăm, là những cánh đồng nho bạt ngàn hay những đàn cừu thong dong gặm cỏ. Tất cả tạo nên một Ninh Thuận cũ đầy cá tính, một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh du lịch của tỉnh Khánh Hòa mới.

Du khách trải nghiệm lướt ván diều trên biển ảnh: Thiện Nhân

Hành trình du lịch liên hoàn, đẳng cấp quốc tế

Việc sáp nhập này không chỉ đơn thuần là sự cộng gộp chiều dài bờ biển. Quan trọng hơn, nó đã tạo ra một hành lang du lịch liền mạch, kết nối hai "tính cách" du lịch khác nhau nhưng bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Du khách giờ đây có thể bắt đầu hành trình từ những bãi biển sầm uất, hiện đại của Nha Trang, khám phá vẻ đẹp yên bình của Bãi Dài, và tiếp tục đi sâu vào cung đường ven biển hoang sơ của Ninh Thuận cũ để thưởng ngoạn những cảnh quan tự nhiên kỳ vĩ.

Tuyến đường ven biển nối dài này sẽ là một "thỏi nam châm" thu hút không chỉ du khách trong nước mà cả du khách quốc tế. Nó mang đến sự đa dạng trong trải nghiệm, từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng, dịch vụ du lịch giải trí hiện đại đến những trải nghiệm du lịch sinh thái, khám phá văn hóa bản địa. Đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, giúp tỉnh Khánh Hòa mới vươn tầm trở thành một trung tâm du lịch biển hàng đầu châu Á.