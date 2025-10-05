'Con đường xe đạp' ở Huế và Hà Nội thế nào?

Đường có tổng chiều dài gần 8 km, vạch đường dành riêng cho xe đạp trên vỉa hè được sơn kẽ màu xanh ở các tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp và công viên trước khu hành chính tập trung của thành phố (thuộc P.Xuân Phú). Đây là dự án thành phần (dự án đô thị xanh TP.Huế) hoàn thành năm 2024, thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại 2 (các đô thị xanh). Kể từ khi được đưa vào hoạt động đến nay, hầu hết người đi trên "con đường xe đạp" này là cư dân của khu đô thị trên.

Người dân bịt mũi đi qua đoạn tập kết xe rác trên đường ưu tiên cho xe đạp ven sông Tô Lịch (Hà Nội) ẢNH: TUẤN MINH

Còn tại Hà Nội, nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, bảo vệ môi trường và giảm ùn tắc giao thông, từ tháng 2.2024, Sở GTVT Hà Nội (nay là Sở Xây dựng) đã đưa vào sử dụng tuyến đường ưu tiên cho xe đạp đầu tiên dài 2,3 km, nằm dọc sông Tô Lịch, từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa. Tuyến đường này được tận dụng từ hạ tầng đường đi bộ hiện có và được bố trí 6 trạm xe đạp công cộng gần các điểm chờ xe buýt cùng 1 trạm gần ga S8 tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - ga Hà Nội).

Dù đã thí điểm gần 2 năm, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả đánh giá hiệu quả của tuyến đường ưu tiên cho xe đạp này. Đồng thời, dự án thí điểm ở tuyến đường thứ 2 quanh công viên Hòa Bình cũng "án binh bất động". Ngày 4.10, PV Thanh Niên đã liên hệ lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội mong được cung cấp thông tin, kết quả khi thí điểm đường ưu tiên cho xe đạp, nhưng không nhận được phản hồi.

Theo chị Ngô Thị Hồng Loan (người dân địa phương), thời gian đầu tuyến đường khá đông, chủ yếu là người dân đi xe đạp vào sáng sớm và chiều tối để tập thể dục. Tuy nhiên, sau một thời gian, số lượng người sử dụng ngày càng giảm.

Anh Ngô Văn Long (ở P.Nghĩa Đô) cho biết khi TP mới triển khai, anh cũng háo hức sử dụng xe đạp để đi làm vì cung đường di chuyển hằng ngày ngắn. Mặt khác, việc đạp xe đi làm cũng giúp anh nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh thấy việc sử dụng xe đạp không phù hợp khi thời tiết quá nắng hoặc mưa lớn; dễ gặp nguy hiểm vì thường bị ô tô, xe máy chèn ép ở các tuyến đường không có làn ưu tiên; xe đạp kém linh hoạt, tiện lợi so với xe máy; đặc biệt là hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu mạng lưới đường ưu tiên hoặc dành riêng cho xe đạp…

TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG (Nhật Bản), cho biết ở các nước như Pháp, Đức có làn đường ưu tiên cho xe đạp được kết nối trên nhiều tuyến phố, giúp việc sử dụng xe đạp phổ cập hơn. Trong khi đó, việc Hà Nội chỉ có 1 tuyến đường có làn dành riêng cho xe đạp sẽ là một nhân tố gây trở ngại, khiến người dân từ bỏ lựa chọn phương tiện này để thay thế bằng các phương tiện phổ biến khác. Bên cạnh đó, người dân "ngại" đi xe đạp khi phải đi chung với các phương tiện khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.