Con gái Barack Obama 'cấm' bố mẹ can dự vào sự nghiệp của mình

Nguyễn Quang Hải
02/06/2026 16:04 GMT+7

Malia Obama đang từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực điện ảnh và mong muốn tự xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình, không dựa vào sự hiện diện hay ảnh hưởng từ cha mẹ nổi tiếng, trang Hello! đưa tin ngày 31.5.

Malia Obama, con gái lớn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, đang theo đuổi con đường làm phim chuyên nghiệp và dần tạo dựng dấu ấn riêng trong ngành giải trí.

"Ái nữ" nhà Barack Obama lựa chọn phát triển sự nghiệp phía sau máy quay thay vì tham gia chính trường

Không muốn 'dựa hơi' cha mẹ nổi tiếng

Trong tập mới của podcast IMO, chương trình do Michelle Obama và anh trai Craig Robinson đồng dẫn, nữ tác giả cuốn hồi ký Becoming đã tiết lộ một điều thú vị về con gái mình khi trò chuyện cùng đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg.

Michelle Obama cho biết Malia Obama hầu như không muốn cha mẹ xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến công việc làm phim của cô.

Tại buổi trò chuyện, Steven Spielberg cho biết phim trường của dự án mới nhất do ông thực hiện là nơi đầu tiên Barack Obama ghé thăm trong quá trình một bộ phim được sản xuất. Vị đạo diễn hài hước nói với Michelle Obama rằng dù Malia Obama cũng đang theo đuổi nghề làm phim, nhưng ông dường như đã "vượt mặt" con gái bà khi trở thành người đầu tiên được cựu tổng thống Mỹ tới thăm tại phim trường. Đáp lại, Michelle Obama cười và nói: "Con bé chẳng quan tâm đâu. Nó sẽ không bao giờ mời chúng tôi đến bất kỳ dự án nào của nó. Nó thực sự không muốn cha mẹ xuất hiện trong công việc của mình".

Tiết lộ này cho thấy Malia Obama đang nỗ lực xây dựng hình ảnh độc lập và tránh để danh tiếng của gia đình ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân.

Dù xuất thân từ gia đình chính trị gia nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ, Malia Obama lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật thay vì chính trị. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 2021, cô bắt đầu xây dựng sự nghiệp trong ngành điện ảnh và truyền hình bằng nhiều vị trí khác nhau phía sau máy quay.

Trước khi trở thành nhà làm phim, Malia Obama từng thực tập trên trường quay bộ phim truyền hình Girls, làm trợ lý sản xuất cho loạt phim khoa học viễn tưởng Extant do Halle Berry đóng chính, đồng thời có thời gian thực tập tại công ty điện ảnh Weinstein Company. Bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2023 khi tham gia đội ngũ biên kịch của loạt phim Swarm do Donald Glover sản xuất. Đây được xem là cơ hội giúp Malia Obama tích lũy kinh nghiệm chuyên môn trong môi trường làm phim chuyên nghiệp của Hollywood.

Nhà làm phim trẻ Malia Obama được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ mới tại Hollywood

Đầu năm 2024, Malia Obama chính thức ra mắt với vai trò biên kịch kiêm đạo diễn thông qua bộ phim ngắn The Heart. Tác phẩm được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance, một trong những sự kiện điện ảnh độc lập uy tín. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một người đàn ông cô đơn đang đối mặt với nỗi đau mất mẹ, qua đó khai thác các chủ đề như mất mát, sự tha thứ và những kết nối tình cảm trong cuộc sống.

Đáng chú ý, trong các dự án điện ảnh, cô sử dụng nghệ danh Malia Ann thay vì họ Obama. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách Malia Obama mong muốn được công nhận bằng năng lực cá nhân, thay vì dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
