Con gái Gwyneth Paltrow bị đuổi học vì bạo lực học đường?

Là con gái đầu lòng của minh tinh Hollywood - Gwyneth Paltrow và giọng ca chính ban nhạc Coldplay - Chris Martin, cô tiểu thư 21 tuổi gần đây đã phải lên tiếng trước loạt tin đồn tiêu cực về đời tư, Sohu đưa tin ngày 22.2.

Con gái Gwyneth Paltrow nói rõ về những lời đồn thất thiệt

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Apple Martin từng bị đuổi học vì liên quan đến hành vi bạo lực học đường. Trước làn sóng bàn tán ngày càng gia tăng, cô quyết định lên tiếng. Ngày 16.2, Apple Martin đăng tải ảnh chụp màn hình trên trang cá nhân, thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Cô cho biết ban đầu không muốn bận tâm đến những lời đồn thất thiệt, song mọi chuyện đã đi quá xa.

Apple Martin lên tiếng phủ nhận tin đồn bị đuổi học vì liên quan đến bạo lực học đường Ảnh: Instagram gwynethpaltrow

Apple Martin khẳng định cô chưa từng bị bất kỳ trường học nào buộc thôi học và cũng chưa bao giờ bắt nạt ai.

Giữa thời đại thông tin đa chiều, Apple Martin tỏ ra khá tỉnh táo. Cô thừa nhận việc không được tất cả mọi người yêu thích là điều bình thường, bởi mạng xã hội vốn là nơi mỗi cá nhân bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, khi những câu chuyện bịa đặt xuất hiện, cô cho rằng mình cần phải lên tiếng. Apple Martin nhấn mạnh bản thân không phải kiểu người đi bắt nạt người khác và những người thân thiết đều hiểu rõ điều đó.

Thực tế, đây không phải lần đầu Apple Martin trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng. Trước đó vào năm 2024, tại một buổi vũ hội dành cho giới thượng lưu ở Paris (Pháp), cô và bạn thân từng vấp phải làn sóng tranh cãi khi cố tình chen ngang lúc người khác đang chụp hình để "giật spotlight". Hành động này khiến một bộ phận cư dân mạng gọi con gái Gwyneth Paltrow là "mean girl", ám chỉ sự kiêu kỳ và thiếu thiện cảm.

Khoảnh khắc xuất hiện trong video tại một buổi vũ hội ở Paris (Pháp) từng khiến Apple Martin vấp phải nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: Pagesix

Trước những lời lẽ quá đà của cư dân mạng về ngôn ngữ cơ thể của mình, Apple Martin không lựa chọn phản pháo gay gắt. Thay vào đó, cô đăng tải một video ngắn mang tính giải trí, lồng tiếng hài hước cùng bạn thân để đáp lại. Trong clip, cô bày tỏ sự khó hiểu trước việc bị ghét bỏ, đồng thời khẳng định ngoài đời cả hai đều cư xử chừng mực, chu đáo và tử tế.

Người bạn xuất hiện cùng cô trong đoạn video cũng lên tiếng bênh vực. Khi trả lời truyền thông, cô khẳng định Apple Martin là một trong những cô gái thân thiện nhất mà mình từng gặp, không chỉ đối xử tốt với bạn bè mà còn với tất cả những người tham dự buổi vũ hội. Theo cô, Apple Martin hoàn toàn không đáng phải chịu những chỉ trích vô căn cứ.

Xuất thân từ gia đình nghệ thuật, mới 21 tuổi, Apple Martin đã có vinh dự xuất hiện trên tạp chí Vogue Ảnh: Instagram voguemagazine

Bên cạnh việc phủ nhận tin đồn bạo lực học đường, Apple Martin, hiện là sinh viên năm cuối tại Vanderbilt University (Mỹ), gần đây còn thẳng thắn chia sẻ về việc từng can thiệp thẩm mỹ.

Trong một chương trình làm đẹp phát sóng ngày 12.2, cô thừa nhận từng tiêm filler môi khi 18 tuổi. Tuy nhiên, Apple Martin cho biết kết quả khi đó khiến cô cảm thấy hơi quá đà. Trước những suy đoán rằng cô vẫn duy trì việc tiêm chất làm đầy, Apple Martin giải thích hiện tại chỉ đơn giản là thói quen chu môi khi chụp ảnh và sử dụng chì kẻ viền môi đậm hơn.

Apple Martin được gọi là "bản sao" của người mẹ nổi tiếng Gwyneth Paltrow Ảnh: Vogue

Bỏ qua những ồn ào, Apple Martin gần đây nhận được nhiều lời khen trong lần xuất hiện trên thảm đỏ để ủng hộ bộ phim mới của mẹ. Đáng chú ý, cô diện lại chiếc váy mà Gwyneth Paltrow từng mặc cách đây 30 năm. Khi nhiều người nhận xét cô là "bản sao" của mẹ, Apple Martin hài hước đón nhận và cho rằng đó có thể xem là lời khen lớn nhất dành cho mình.