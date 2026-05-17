Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ

Hữu Tín
Hữu Tín
17/05/2026 08:26 GMT+7

Nối nghiệp người mẹ siêu mẫu lẫy lừng Kate Moss, chân dài 23 tuổi Lila Moss vừa gây bão mạng xã hội với loạt ảnh bán khỏa thân táo bạo, đồng thời hé lộ những góc khuất về người mẹ nổi tiếng của mình.

Trong bộ ảnh đen trắng mới nhất được thực hiện bởi bộ đôi nhiếp ảnh gia danh tiếng Luigi và Lango, Lila Moss đã chứng minh bản lĩnh và tư duy người mẫu chuyên nghiệp thừa hưởng từ người mẹ siêu mẫu.

Cô gái 23 tuổi tự tin tạo dáng bán khỏa thân đầy gợi cảm trước ống kính khi chỉ diện độc chiếc áo khoác tua rua kết hợp cùng quần tất mỏng xuyên thấu. Ở một khung hình khác, con gái Kate Moss khoác hờ chiếc áo họa tiết da báo lên vai, phô diễn đường nét cơ thể quyến rũ cùng ánh mắt u sầu đầy cuốn hút.

Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ - Ảnh 1.
Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ - Ảnh 2.

Nàng mẫu trẻ gây ấn tượng khi diện áo khoác tua rua dáng dài, tự tin tạo dáng bán khỏa thân táo bạo trong bộ ảnh đen trắng của hai nhiếp ảnh gia Luigi và Lango

ẢNH: INSTAGRAM @LILAMOSS

Ngay sau khi Lila chia sẻ những khoảnh khắc lên Instagram cá nhân, cộng đồng mạng đã lập tức bùng nổ. Dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen ngợi từ người hâm mộ liên tục xuất hiện: "Tuyệt vời", "Xinh đẹp", "Cô ấy hoàn toàn thừa hưởng thần thái và vẻ đẹp từ mẹ mình"... Đây được xem là bước đi đột phá, khẳng định sự trưởng thành trong phong cách của Lila, nhắc nhở công chúng về hình ảnh nổi loạn, phá cách của huyền thoại Kate Moss thời kỳ đỉnh cao thập niên 1990.

Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ - Ảnh 3.
Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ - Ảnh 4.

Lila khoe nét đẹp cổ điển pha chút nổi loạn với áo khoác gấm hoàng gia mix cùng thắt lưng bản lớn cá tính (trái). Thần thái u sầu nhưng đầy cuốn hút của con gái Kate Moss khi khoác hờ chiếc áo khoác họa tiết da báo lên vai

ẢNH: INSTAGRAM @LILAMOSS

Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ - Ảnh 5.
Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ - Ảnh 6.

Diện nội y trắng tinh khôi bên khung cửa sổ, Lila Moss khoe trọn vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần quyến rũ

ẢNH: INSTAGRAM @LILAMOSS

Tiết lộ góc khuất của mẹ Kate Moss

Bên cạnh loạt ảnh nóng bỏng, Lila Moss hé lộ những góc khuất hiếm hoi về cuộc sống của cô con gái duy nhất bên cạnh "nữ hoàng sàn catwalk". Dù sinh ra trong gia đình có người mẹ mang lối sống phóng túng, Lila lại lớn lên rất tự nhiên và thừa nhận tật xấu lớn nhất của mình mang đậm tính chất gen Z là "lướt TikTok trước khi đi ngủ".

Đáng chú ý, khi nói về bộ sưu tập thời trang cá nhân mang tính biểu tượng của mẹ, Lila hài hước tiết lộ bản thân rất thích lục lọi và mượn đồ của cựu siêu mẫu: "Mẹ tìm thấy tôi trong tủ quần áo của bà ấy ít nhất một lần một tuần".

Tuy nhiên, ái nữ nhà Kate Moss cũng thẳng thắn chia sẻ về ranh giới ngầm giữa hai mẹ con: "Tôi biết rằng bất cứ thứ gì thực sự cấm kỵ sẽ được mẹ cất giấu kỹ. Nhưng đúng vậy, chiếc áo khoác Dior Bar cổ điển đó giờ đã là của tôi". Cô cũng bật mí một điều khá đáng tiếc là dù chủ yếu "bỏ túi" được các loại túi xách của mẹ, cô lại không thể đi vừa giày của Kate Moss vì lệch size.

Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ - Ảnh 7.

Dưới sự dẫn dắt từ người mẹ lừng danh, Lila Moss đang tiếp bước mẹ mình trong giới thời trang

ẢNH: DAILY MAIL

Nói về mối quan hệ thân thiết khi xem mẹ như một người bạn thân, Lila nhớ lại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Kate Moss tại khách sạn The Ritz Paris. Chân dài sinh năm 2002 thừa nhận đã có chút phấn khích và vô tình "chiếm sóng" buổi tiệc: "Đó không phải là một bữa tiệc karaoke, nhưng tôi đã biến nó thành một bữa tiệc karaoke khi liên tục hát đi hát lại bài Valerie của Amy Winehouse". Để tri ân mẹ, Lila đã tự tay chọn mua một chiếc vòng cổ Jade Jagger tinh xảo làm quà tặng sinh nhật bước sang tuổi ngũ tuần cho Kate.

Sinh năm 2002, Lila Grace Moss Hack là kết quả của cuộc tình giữa Kate Moss và Jefferson Hack - giám đốc sáng tạo và đồng sáng lập của Dazed Media. Dù ban đầu Kate Moss từng ra sức ngăn cản và muốn con gái tránh xa ánh hào quang khắc nghiệt của giới giải trí để lớn lên bình thường, nhưng bà đã thay đổi quan điểm và trở thành người quản lý, người hâm mộ lớn nhất của con.

Lila chính thức ra mắt sàn diễn từ năm 18 tuổi tại Tuần lễ thời trang Paris 2020 khi mở màn cho nhà mốt Miu Miu. Cho đến nay, cô đã gặt hái được chuỗi thành tích đáng nể khi liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo toàn cầu của Fendi, Versace, Calvin Klein và cùng mẹ sải bước trên các thánh đường thời trang lớn như Met Gala hay Vogue World. Lila còn là biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ khi dũng cảm công khai căn bệnh tiểu đường loại 1, tự tin đeo máy bơm insulin ngay trên thảm đỏ của các sự kiện danh giá quốc tế.

Tin liên quan

Kate Moss bị bắt nạt vì hình ảnh 'heroin chic' khét tiếng một thời

Kate Moss bị bắt nạt vì hình ảnh 'heroin chic' khét tiếng một thời

Làn da nhợt nhạt, quầng thâm mắt, mái tóc xơ xác cùng thân hình gầy gò 'siêu mỏng' là những yếu tố làm nên vẻ ngoài 'heroin chic' khét tiếng của Kate Moss ở thập niên 1990, cũng là lý do khiến cô bị bạo hành ngoài đời thực.

Khám phá thêm chủ đề

Kate Moss con gái Kate Moss Lila Moss Người mẫu Sexy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận