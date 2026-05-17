Con gái Kate Moss hở bạo, tiết lộ góc khuất về mẹ

Trong bộ ảnh đen trắng mới nhất được thực hiện bởi bộ đôi nhiếp ảnh gia danh tiếng Luigi và Lango, Lila Moss đã chứng minh bản lĩnh và tư duy người mẫu chuyên nghiệp thừa hưởng từ người mẹ siêu mẫu.

Cô gái 23 tuổi tự tin tạo dáng bán khỏa thân đầy gợi cảm trước ống kính khi chỉ diện độc chiếc áo khoác tua rua kết hợp cùng quần tất mỏng xuyên thấu. Ở một khung hình khác, con gái Kate Moss khoác hờ chiếc áo họa tiết da báo lên vai, phô diễn đường nét cơ thể quyến rũ cùng ánh mắt u sầu đầy cuốn hút.

Nàng mẫu trẻ gây ấn tượng khi diện áo khoác tua rua dáng dài, tự tin tạo dáng bán khỏa thân táo bạo trong bộ ảnh đen trắng của hai nhiếp ảnh gia Luigi và Lango

Ngay sau khi Lila chia sẻ những khoảnh khắc lên Instagram cá nhân, cộng đồng mạng đã lập tức bùng nổ. Dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen ngợi từ người hâm mộ liên tục xuất hiện: "Tuyệt vời", "Xinh đẹp", "Cô ấy hoàn toàn thừa hưởng thần thái và vẻ đẹp từ mẹ mình"... Đây được xem là bước đi đột phá, khẳng định sự trưởng thành trong phong cách của Lila, nhắc nhở công chúng về hình ảnh nổi loạn, phá cách của huyền thoại Kate Moss thời kỳ đỉnh cao thập niên 1990.

Lila khoe nét đẹp cổ điển pha chút nổi loạn với áo khoác gấm hoàng gia mix cùng thắt lưng bản lớn cá tính (trái). Thần thái u sầu nhưng đầy cuốn hút của con gái Kate Moss khi khoác hờ chiếc áo khoác họa tiết da báo lên vai

Diện nội y trắng tinh khôi bên khung cửa sổ, Lila Moss khoe trọn vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần quyến rũ

Tiết lộ góc khuất của mẹ Kate Moss

Bên cạnh loạt ảnh nóng bỏng, Lila Moss hé lộ những góc khuất hiếm hoi về cuộc sống của cô con gái duy nhất bên cạnh "nữ hoàng sàn catwalk". Dù sinh ra trong gia đình có người mẹ mang lối sống phóng túng, Lila lại lớn lên rất tự nhiên và thừa nhận tật xấu lớn nhất của mình mang đậm tính chất gen Z là "lướt TikTok trước khi đi ngủ".

Đáng chú ý, khi nói về bộ sưu tập thời trang cá nhân mang tính biểu tượng của mẹ, Lila hài hước tiết lộ bản thân rất thích lục lọi và mượn đồ của cựu siêu mẫu: "Mẹ tìm thấy tôi trong tủ quần áo của bà ấy ít nhất một lần một tuần".

Tuy nhiên, ái nữ nhà Kate Moss cũng thẳng thắn chia sẻ về ranh giới ngầm giữa hai mẹ con: "Tôi biết rằng bất cứ thứ gì thực sự cấm kỵ sẽ được mẹ cất giấu kỹ. Nhưng đúng vậy, chiếc áo khoác Dior Bar cổ điển đó giờ đã là của tôi". Cô cũng bật mí một điều khá đáng tiếc là dù chủ yếu "bỏ túi" được các loại túi xách của mẹ, cô lại không thể đi vừa giày của Kate Moss vì lệch size.

Dưới sự dẫn dắt từ người mẹ lừng danh, Lila Moss đang tiếp bước mẹ mình trong giới thời trang

Nói về mối quan hệ thân thiết khi xem mẹ như một người bạn thân, Lila nhớ lại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Kate Moss tại khách sạn The Ritz Paris. Chân dài sinh năm 2002 thừa nhận đã có chút phấn khích và vô tình "chiếm sóng" buổi tiệc: "Đó không phải là một bữa tiệc karaoke, nhưng tôi đã biến nó thành một bữa tiệc karaoke khi liên tục hát đi hát lại bài Valerie của Amy Winehouse". Để tri ân mẹ, Lila đã tự tay chọn mua một chiếc vòng cổ Jade Jagger tinh xảo làm quà tặng sinh nhật bước sang tuổi ngũ tuần cho Kate.

Sinh năm 2002, Lila Grace Moss Hack là kết quả của cuộc tình giữa Kate Moss và Jefferson Hack - giám đốc sáng tạo và đồng sáng lập của Dazed Media. Dù ban đầu Kate Moss từng ra sức ngăn cản và muốn con gái tránh xa ánh hào quang khắc nghiệt của giới giải trí để lớn lên bình thường, nhưng bà đã thay đổi quan điểm và trở thành người quản lý, người hâm mộ lớn nhất của con.

Lila chính thức ra mắt sàn diễn từ năm 18 tuổi tại Tuần lễ thời trang Paris 2020 khi mở màn cho nhà mốt Miu Miu. Cho đến nay, cô đã gặt hái được chuỗi thành tích đáng nể khi liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo toàn cầu của Fendi, Versace, Calvin Klein và cùng mẹ sải bước trên các thánh đường thời trang lớn như Met Gala hay Vogue World. Lila còn là biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ khi dũng cảm công khai căn bệnh tiểu đường loại 1, tự tin đeo máy bơm insulin ngay trên thảm đỏ của các sự kiện danh giá quốc tế.