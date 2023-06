Con gái người tố cáo cán bộ Viện KSND 'vòi tiền' bị tuyên 6 tháng tù

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Lại Tấn Tài là cha của Lại Phương Thúy có gửi đơn đến Công an tỉnh Cà Mau, tố cáo cán bộ Viện KSND và Công an H.Ngọc Hiển có hành vi "vòi tiền" để bị can Thúy được tại ngoại. Trong đơn, ông Tài tố 3 cán bộ của Công an H.Ngọc Hiển và 2 cán bộ của Viện KSND H.Ngọc Hiển "vòi tiền" gia đình ông.

Ngày 7.6 vừa qua, ông Đặng Dư Phương, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau, đã ký thông báo gửi ông Lại Tấn Tài về việc thụ lý đơn của ông Tài tố cáo cán bộ Viện KSND nhũng nhiễu, "vòi tiền" trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Cà Mau nhận được đơn của ông Tài tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông P.T.N, Phó viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển và ông N.T.Đ, kiểm sát viên Viện KSND H.Ngọc Hiển.

Một diễn biến khác, Trưởng công an H.Ngọc Hiển cũng đã ký quyết định gia hạn giải quyết tố cáo và thời gian gia hạn 30 ngày (kể từ ngày 5.6) đối với nội dung đơn của ông Tài. Theo quyết định, thiếu tá T.T.N (cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy), trung tá T.C.N (nguyên Trưởng công an TT.Rạch Gốc), đại úy Đ.H.L (cảnh sát khu vực Công an TT.Rạch Gốc) và tổ xác minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định trên.